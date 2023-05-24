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日本首例！　神戶市修條例規範「生成式AI」

▲▼機器人,人工智慧,AI。（圖／CFP）

▲ 生成式AI用途廣泛，卻也掀起憂慮。（圖／CFP）

文／中央社

日本神戶市議會今天舉行全體會議，透過多數決通過規定生成式人工智慧（AI）使用規範的條例修正案。神戶市政府表示，有關規定生成式AI的地方自治體條例，神戶市是日本首例。

日本神戶新聞NEXT報導，神戶市長久元喜造今年4月表達出可在市政府所有業務領域活用生成式AI的看法，但也指出存在洩漏個資及侵害著作權等風險，所以當時表明將藉由條例徹底制訂使用規範。

神戶市議會今天修正通過的是「有關推動活用神戶市情報通訊技術的行政工作等條例」，禁止在生成式AI上輸入職務上得知的個資及非公開的機密情報。

ChatGPT會保留輸入的資料並用在AI學習過程，由於無法消弭情報外洩的疑慮，神戶市政府將採用不讓資料被保留的民間服務來打造獨有系統，並制訂市府職員使用生成式AI時的指引。

ChatGPT由微軟支持的OpenAI所開發，是一種從所謂大型語言模型衍生而來的聊天機器人，能以類似人類的方式回答問題、撰寫論文和做其他事情。

日本經濟新聞報導，修正通過的條例最快5月底前施行，目的是在確保安全性的同時提升行政效率。

神戶市政府過去禁止在行政方面使用生成式AI，但修正條例施行後，預計將在6月進行試驗運用。目前預想將被用在文件摘要、翻譯，及製作議事錄與草案等方面。

不過，考量到個資與機密情報外流及侵害著作權等風險，神戶市政府也將禁止掌握特定個人的情報使用等行為。（譯者：黃名璽／核稿：劉淑琴）

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