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泰國總理熱門人皮塔：有些政見「取經台灣」　盼經濟、教育合作

▲▼泰國「前進黨」（Move Forward）黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）有望成為下屆總理。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰國「前進黨」（Move Forward）黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）有望成為下屆總理。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

泰國國會大選後，前進黨等8黨聯盟有望組閣，可能成為總理人選的前進黨黨主席皮塔接受中央社訪問表示，前進黨不少政策取經自台灣經驗，未來希望在經濟、教育還有環境議題上加強和台灣合作。

泰國國會眾議院選舉14日登場，這是泰國在2014年軍政事變後第二次的國會大選。現任總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）在2014年5月政變上台，2019年透過選舉制度成為民選總理，帕拉育在位超過8年，泰國民眾早已民心思變。

主打改革理念的新興政黨前進黨（Move Forward）在這次大選囊括152個席次，成為最大黨，席次第二多的為泰黨則拿下141席。

前進黨和為泰黨以及其他小黨包括民族黨（Prachachat）、泰建泰黨（Thai Sang Thai）、泰自由黨（Thai Liberal）、公平黨（Fair Party）、新社會力量黨（Plung Sungkom Mai）以及為泰團結力量黨（Pheu Thai Ruam Palang）結盟，組成聯合政府。

8個黨加起來的席次共313席，已超過眾議員500席次的一半，皮塔選後表示聯盟已經可以組閣，而他將代表執政聯盟擔任總理。

8黨聯盟昨天公布了23點組閣備忘錄，其中部分政見參考了台灣經驗。皮塔今天接受中央社訪問時表示，經濟合作、教育還有環境議題，是前進黨希望和台灣加強合作的最主要三大議題。

皮塔說，有些前進黨的政見取經於台灣的經驗，例如已經在台灣實施了40、50年的統一發票，還有前進黨力推的婚姻平權政策，以及透明的政府治理也就是開放政府，前進黨希望利用數位平台確保泰國人可以獲得政府的資訊，「這是幾個未來有可能建立夥伴關係的領域，政府對政府，國會對國會，人民對人民」。

皮塔也透露他在去年亞太經濟合作會議（APEC）在曼谷舉行的期間有機會和台積電創辦人張忠謀會面，兩人聊到價值鏈還有晶片製造的議題，以及關於可能合作的方向，例如經濟和教育體制。

他說，「我和張忠謀都念美國麻省理工學院，我們談了雙方的科技，這些都和未來可能的夥伴關係有直接或間接的關聯」。

被記者問到若當選總理，將如何在美中之間找尋平衡，皮塔表示，泰國將遵循以規則為主的外交，目標必須是亞洲和全球的穩定，或許美中之間有紛爭，能夠在戰略上處理好這些競爭，對所有國家包括泰國以及東南亞國家協會（ASEAN）都有益處。

皮塔認為，現在應該是中等強國，例如泰國站上世界舞台、形塑新世界秩序的時機了，一個兩極化且分黨派的世界對所有人都沒有好處。

泰國選舉委員會預計6月底、7月初公布確認的500席眾議員名單，7月中左右參眾兩院的議員分別選出議長，接著約在7月底到8月初間由眾議院議長召集參眾兩院750名議員就各政黨推出的總理人選表決，獲得過半席次支持的人成為新總理，新內閣於8月成形。

也就是說313席仍不足以讓皮塔順利成為總理，因為總理候選人必須有參眾兩院750席過半數、也就是376席支持，但參議院250席幾乎為親軍方勢力，且多數並未表態，皮塔能不能順利成為總理並組閣，仍有變數。

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