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「台灣第一媽媽包」創辦人爆惡意倒債7千萬　竟還高調炫富

台灣市占率第一的媽媽包品牌，喜舖創辦人周品妤遭爆惡意脫產倒債。

▲台灣市占率第一的媽媽包品牌，喜舖創辦人周品妤遭爆惡意脫產倒債。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台灣市占率第一的媽媽包品牌「喜舖」創立超過10年，年營收破億元，創辦人周品妤卻被爆惡意倒債。銀行人員爆料，指周與身兼財務長的丈夫張家禎，2年前向多家銀行、錢莊、創投公司借錢，金額逾7千萬元，今年起卻不再還款，還用各種手法脫產，更扯的是，周明明積欠鉅款，卻以成功企業家姿態販售講座、傳授創業祕訣，十分諷刺！

知名媽媽包品牌喜舖，在台北市信義誠品、金華街及民生東路共有3家直營店，上月中，台北地院人員會同警方持強制執行命令分別上門，欲查扣店內商品抵債，但店員拿出證明，稱商品所有權屬於另家公司，與欠債的喜舖無關，不得查扣。

警方上月中到喜舖門市欲查扣架上商品抵債，卻無功而返。（讀者提供）
▲警方上月中到喜舖門市欲查扣架上商品抵債，卻無功而返。

據了解，喜舖因積欠某銀行2千多萬元貸款未還，債權銀行聲請查扣有價商品抵債，不料喜舖早將商標權轉讓給其他公司，讓銀行氣得跳腳。

標榜「亞太精品第一媽媽包」的喜舖，創辦人周品妤曾創6分鐘完售300個包包、一年賣出4萬個包包紀錄，成立2年，年營業額就破億元，是台灣市占率第一的媽媽包品牌，品牌爆紅後，不但在國內展店，也迅速擴張日本、歐洲等海外市場，藝人修杰楷、范瑋琪等人也都是喜舖的愛用者，常在臉書及IG曬出媽媽包。

事業有成後，周品妤租用豪宅廠辦、購置房產，看似事業、家庭如意，沒想到近2年，她多次低調搬家、收店，辦公室也從台北南港搬到新北新莊，還傳出欠下鉅款、惡意倒債的消息。

周品妤夫婦仍會不時在臉書曬恩愛，對拖欠銀行鉅款一事毫不在意。（翻攝粉紅人妻CPU臉書）

▲周品妤夫婦仍會不時在臉書曬恩愛，對拖欠銀行鉅款一事毫不在意。

銀行人員Ａ先生告訴本刊，去年1月，喜舖財務長、周品妤的丈夫張家禎，以喜舖商標「喜福」名義，向銀行申辦信貸，核貸500多萬元；2個月後，張又拿南港豪宅做為擔保貸款，共計貸得2,600萬元，約定2年還清，每個月需還100多萬元。

Ａ先生說，去年喜舖本還款正常，但11月時，張家禎與銀行協商將還款金降至10萬元，沒想到12月，喜舖只還1萬元，還要求再降；到了今年1月，竟索性不還款，張家禎告訴銀行，公司的核心價值已轉讓，未收取轉讓金，周品妤則說，擔保品去年10月已出租，且預收10年、合計150萬元租金。

Ａ先生氣憤地說，周品妤夫妻預收租金沒用來還款，面對銀行業務員低聲下氣催繳款，張都已讀不回，銀行事後決定提告、聲請查封南港豪宅，這才發現周、張及喜福公司近2年陸續向銀行等金融機構借款逾7千萬元。

銀行人員多次請周品妤丈夫張家禎還款，但張竟直接不讀不回。（讀者提供）

▲銀行人員多次請周品妤丈夫張家禎還款，但張竟直接不讀不回。

另名銀行人員Ｂ先生則說，去年12月早有另家銀行先聲請查封該宅，懷疑周品妤、張家禎找人頭預簽10年租約，讓房子法拍後無法點交，還事先把喜福的商標改成同音的璽福，轉讓給其他公司，根本是為躲債脫產。

Ｂ先生不滿周品妤夫妻明明積欠鉅款，卻常在臉書上傳出國旅遊、換屋的炫富照；而親近周品妤的Ｃ小姐則透露，周從去年開始，就在朋友圈借錢，大家當時就懷疑她財務出狀況。

Ｃ小姐說，「後期喜舖連員工的年終獎金都發不出來，但周對外仍說整體營業額破億。」去年8月，周品妤還舉辦付費講座，暢談「顧客召喚術」，回溯當時，她已債務纏身，高調授課行徑令人傻眼！

針對相關指控，周品妤回應表示，疫情期間為維持經營品牌，「誤借」高額利息的款項，無力負擔，她為保護消費者權益，才將品牌商標使用權轉可信的合作夥伴；她稱，一次預收租金是正常續約，預收的租金都用來支付利息和員工薪水，現房子已被查封拍賣，將協助債權人處理租約問題。

她告訴本刊，從去年底公司發生狀況至今，持續都有在處理債務；而臉書的出國照是出公差、現住處是租來的，臉書內容多為合作廣告交換，否認炫富。

更多鏡週刊報導
【全文】著名媽媽包品牌欠款7千萬　喜舖創辦人夫妻脫產倒債
【喜舖騙倒眾銀行1】拖欠鉅款還惡意倒債　喜舖周品妤讓銀行、法院都吃癟
【喜舖騙倒眾銀行2】欠錢的比債主更囂張　銀行提告才知一票同業都栽了

 

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