俄烏「絞肉機」巴赫姆特為何如此重要？　激戰9個月賠上慘重代價

▲巴赫姆特對俄烏雙方具有不同戰略意義。圖為烏軍在頓內茨克地區的巴赫姆特附近發射榴彈砲。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

巴赫姆特是俄烏戰爭中持續最久、最血腥的交戰熱點，位於烏東頓內茨克州，是頓巴斯工業大區的一部分，戰前約有7萬多人口，大多說俄語。2022年夏末巴赫姆特爆發激烈爭奪戰至今9個多月，後期更演變成壕溝戰等惡性消耗，使俄烏雙方指揮官都稱這裡為「絞肉機」。對此，外媒就分析巴赫姆特對俄烏雙方的意義。

路透社分析，對俄軍而言，由於巴赫姆特是區域交通與物流中心，有利於補給，當然這仍須取決於城市基礎設施的完好程度。更重要的是，若此地遭俄羅斯占領，將成為俄軍的墊腳石，更容易進攻「克拉馬托爾斯克」（Kramatorsk）和「斯洛維揚斯克」（Sloviansk）這兩個俄國覬覦已久的城市，以解放頓內茨克。

▲烏克蘭軍人在巴赫姆特附近戰鬥後休息。（圖／路透）

然而，對於烏克蘭而言，堅守巴赫姆特更偏向政治意義。波蘭軍事專家穆茲卡（Konrad Muzyka）3月與同僚至巴赫姆特考察後表示，考量到烏克蘭損失的規模與成本代價，他認為以軍事角度來說，守住這座城市不再有意義，「保衛巴赫穆特現在是一個政治決定，而不是軍事決定。」

路透社指出，就心理層面，若俄軍掌控了巴赫姆特，將是俄方自去年7月不斷受挫以來的第一個重大戰果，將是一次能鼓舞士氣的勝利。相對地，失守巴赫姆特將打擊烏克蘭士氣，即使它正如基輔盟友所說的「幾乎沒有戰略價值」。

美國CNA智庫的俄羅斯軍事專家科夫曼（Michael Kofman）則提出，守住巴赫姆特有利於維持西方軍援，證明這些援助正在發揮作用。報導還認為，烏克蘭或許也可以從一點事實中得到安慰：烏軍抵擋俄軍這麼長的時間，使其在巴赫姆特付出如此高的代價，這表明俄羅斯任何奪取更多烏克蘭領土的企圖都將承擔相同後果。