中華佛教廣願福慧協會舉辦千人浴佛　祈洗滌心靈

▲中華佛教廣願福慧協會舉辦千人浴佛祈洗滌心靈。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「中華佛教廣願福慧協會」迎接農曆4月8日佛誕節並弘揚孝道，及響應政府對生命教育、環保政策、在地藝術文化、小農經濟與推廣共創產業，21日於蘆竹光明河濱公園辦理「千人浴佛愛心慈善音樂會」。出席活動的副市長蘇俊賓表示，「浴佛」象徵信眾以水洗滌自己的心靈，祈求家庭平安、身心安康。

蘇副市長表示：近年來，市府及地方民意代表也通力合作，為今日浴佛活動所在地「蘆竹區」帶來各項建設；市府亦將以同樣虔誠的心態推動市政，盼讓桃園發展得更好。千人浴佛活動，由蘆竹南崁地區12個地方里長及社區發展協會，帶領里民熱心協助各項志工服務，並設有防汛、反詐騙、節能減碳、身心障礙社會福利等宣導，各項精彩表演，皆由地方團體積極贊助。

另外，世界旗袍文化協會列隊佛前獻供，夏之樂弦樂團演奏、志玄文教金會帶來敦煌禪舞等…，並集結來自全省各地發心參與公益市集的蔬食攤商們，集大眾之願心與願力，與現場上千名信眾及參與者，共同成就這場歡喜、感恩又別具意義的浴佛愛心慈善音樂會。

包括立法委員鄭運鵬、市議員牛煦庭、許清順、張桂綿、錢龍、市府社會局副局長許敏松等均一同出席活動。