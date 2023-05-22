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見習網美小吳計畫進軍奧斯卡！？卻慘遭鬼才導演陳奕仁爆擊

▲▼ 陳奕仁,導演,見習網美小吳,卡特,一日系列,Samsung Galaxy Tab S8+,Samsung,S Pen。（圖／擷取自影片）

▲見習網美小吳的「一日系列」再度突破極限，卻被亞洲知名鬼才導演陳奕仁爆擊。（圖／擷取自影片，下同）

消費中心／台中報導

見習網美小吳的「一日系列」再度突破極限，直接挑戰最高殿堂奧斯卡！？不過跟在亞洲知名鬼才導演陳奕仁身邊，就算是百萬級網紅小吳已竭盡全力在鏡頭前面前展現自我，甚至不惜大膽宣言可以「被潛規則」，也仍逃不過早已見慣天王天后的陳奕仁法眼。

▲▼ 陳奕仁,導演,見習網美小吳,卡特,一日系列,Samsung Galaxy Tab S8+,Samsung,S Pen。（圖／擷取自影片）

▲見習網美小吳與卡特計畫進軍奧斯卡！？

「阿木導演」陳奕仁，作品橫跨廣告、MV、電影，近10年橫掃金曲獎各大項目獎項，甚至連國際品牌都指定御用，更是天王、天后、天團的頂級導演，小吳與卡特一見到陳奕仁，就先大聲說出：「我要成為導演界的明日之星！」

不過，陳奕仁看著眼神發光的2人，未以自身經歷回答，反直接請出ChatGPT大神回答「如何成為好導演」，神速得出一個好導演須具備人際交往能力、創新能力、組織能力等必要元素。

在此同時，陳奕仁說明此次是要拍攝一支登峰衣的廣告，在正式開拍前先讓小吳跟卡特協助進行試拍，由小吳擔任鏡頭前模特，而卡特則任場記（劇組工作人員），也藉此讓他們見習真實的片場生活。

▲▼ 陳奕仁,導演,見習網美小吳,卡特,一日系列,Samsung Galaxy Tab S8+,Samsung,S Pen。（圖／擷取自影片） 

▲▼陳奕仁派工，讓見習網美小吳擔任鏡頭前模特，卡特則任場記，笑果十足。

▲▼ 陳奕仁,導演,見習網美小吳,卡特,一日系列,Samsung Galaxy Tab S8+,Samsung,S Pen。（圖／擷取自影片）

▲▼ 陳奕仁,導演,見習網美小吳,卡特,一日系列,Samsung Galaxy Tab S8+,Samsung,S Pen。（圖／擷取自影片）

▲陳奕仁利用Samsung Galaxy Tab S8+的多功能性，搭配S Pen靈活標示場景筆記。

陳奕仁利用Samsung Galaxy Tab S8+多功能性，不但實際用平板溝通拍攝重點，還將其當作場記板使用，教導卡特學會如何記錄、標示鏡次，以及光圈大小，而這個高科技的場記板，搭上S Pen靈活標示場景筆記，也讓身經百戰的陳奕仁大讚「Galaxy Tab S8+ 是導演非常重要的拍片工具。」

▲▼ 陳奕仁,導演,見習網美小吳,卡特,一日系列,Samsung Galaxy Tab S8+,Samsung,S Pen。（圖／擷取自影片） 

▲陳奕仁利用Samsung系列神器，進行廣告試拍工作。

到了拍攝環節，小吳應導演要求在綠幕前或張牙舞爪，或做出魅人姿態，又或展現俏皮模樣，敢於在鏡頭前自然地呈現多種面貌的小吳，讓陳奕仁讚嘆不愧是百萬級網紅。

▲▼ 見習網美小吳計畫進軍奧斯卡！？卻慘遭鬼才導演陳奕仁爆擊 。（圖／翻攝自影片）

▲小吳應導演要求在綠幕前或張牙舞爪。 

▲▼ 陳奕仁,導演,見習網美小吳,卡特,一日系列,Samsung Galaxy Tab S8+,Samsung,S Pen。（圖／擷取自影片）

▲Samsung Galaxy Tab S8+強大效能，讓陳奕仁也說「想要好的作品，就需好工具！」

取得所有素材後，陳奕仁開始進行後製剪輯，利用Galaxy Tab S8+的高效多重視窗，以及S Pen極佳的滑順觸感及操控性，快速將先前的場記表、拍攝內容，完整匯入統合成一支節奏明快、富有故事性的廣告短片。

▲▼ 陳奕仁,導演,見習網美小吳,卡特,一日系列,Samsung Galaxy Tab S8+,Samsung,S Pen。（圖／擷取自影片）

▲用超快速度剪輯成一支節奏明快、富有故事性的廣告短片，真的Tab棒了！

看到由自己初體驗所完成的作品，小吳與卡特對於陳奕仁的深厚執導功力，以及Galaxy Tab S8+強大效能驚嘆不已，也紛紛表示導演的工作內容真的不容易，除需要掌握全局，還要應付各種突發狀況。

▲▼ 陳奕仁,導演,見習網美小吳,卡特,一日系列,Samsung Galaxy Tab S8+,Samsung,S Pen。（圖／擷取自影片） 

▲想看陳奕仁如何電爆小吳與卡特、以及小吳賣力扭腰擺臀的畫面，記得要看到最後彩蛋處。

畢竟若是傳統劇拍攝工具，作品從無到有，進度快約須費時1個月，因此使用好的工具非常重要，陳奕仁也說「想要好的作品，就需好工具！」看來Samsung Galaxy Tab S8+滿意度比小吳與卡特還要高，想看陳奕仁如何電爆小吳與卡特、以及小吳精彩演出的廣告試拍，千萬不要錯過精彩影片。

#Samsung #GalaxyTabS8Plus #Tab多可能

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