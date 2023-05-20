57歲vs.17歲！　邰智源「高年級橄欖球隊」打真的　40年回憶熱血達陣

▲邰智源與40年前隊友的一日橄欖球。（圖／翻攝自邰智源FB）

記者許凱彰／綜合報導

以《一日系列》叱吒整個YouTube圈的麥卡貝《木曜四超玩》，以「體驗工作」的製作模式深得觀眾喜愛。最新播出的《一日橄欖球》，請到邰智源41多年前就讀中正預校時橄欖球連隊的隊員再次下場，不少粉絲都看了感動提到，「身體、體能會老化，不變的是那顆熱血的心靈」、「一輩子身邊有多少友誼能維持40年」。

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▲邰智源軍校時期參與橄欖球連隊。（圖／翻攝自木曜4超玩）

邰智源找到41多年前的中正預校橄欖球連隊隊員，要一起再次「重溫橄欖球」，隊員們紛紛從金門、台東、高雄、台中、嘉義...等等的縣市再次重逢在淡水，最一開始的基本動作開始回憶，一連接著到戰技與戰術的演練，再到雙方攻防，厲害的是，一群平均年齡55-57歲間的「高年級橄欖球隊」，在17歲高中小將的防守下以16秒的速度達陣成功。

▲儘管已經50多歲還是在球場上賣力衝向達陣線。（圖／翻攝自邰智源FB）

邰智源在賽後表示，比賽完證明，除了體力真的輸人家（竹圍高中橄欖球隊）之外，戰技也輸人家，但是「精神」沒有輸，甚至還超過。跟邰智源同是橄欖球連隊的前嘉義市議員凌子楚在臉書上分享影片直言，「我們的青春，40年來不變的熱血，少年15 、20時，同學的情感，沒有因為歲月沖淡，用這個影片，跟大家分享，致敬我們每一個人都有的青春。」

▼紅衣（圖左）是當時軍校時期橄欖球連隊隊長。（圖／翻攝自邰智源FB）

據了解，這個企劃到播出總耗時2年，從2021年4月就開始了第一次錄製，接著是2021年月的第二次錄製，最後一次則是在2023年4月。值得一提的是，最後一次錄影，還有當年軍校時期的「神秘嘉賓」，一同聚首在電影院，一起聊當年的話題、一起看56歲還在球場上馳騁的英姿。

粉絲在看了影片後都坦言非常感動，「這次這些已經當了阿公的，可以豪氣地和子孫們說『你看，我當年打橄欖球的，沒唬你吧』」、「長達40年的友誼，一聽電話就知道，這就是男人之間的兄弟情」、「這段情誼好熱血好青春」、「這集太熱血跟感動到哭...40年的情誼，不容易呀」、「一開始起雞皮疙瘩，越看到後面，竟然哭了」。