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羨慕！「馬祖最高學府」新宿舍落成　可容納104學生住宿

▲▼「王光祥暨海大校友國際學舍」落成揭牌典禮。（圖／記者林名揚翻攝）

▲「王光祥暨海大校友國際學舍」今日舉辦落成揭牌典禮。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、許宥孺／連江報導

國立臺灣海洋大學今(21日)上午10點舉辦馬祖校區「王光祥暨海大校友國際學舍」落成揭牌典禮，由許泰文校長、王忠銘縣長、張永江議長等人代表揭牌；連江縣政府的首長、鄉民代表以及北聯大校友總會理事長、海大師長、同仁與馬祖校區的同學們，也到場表達支持與祝福，共同見證海大在馬祖高等教育創造的新篇章，場面十分熱鬧。

許泰文校長首先感謝前校長張清風勇往直前爭取設立馬祖校區，並感謝一直以來支持海大發展的各位校友們，捐資興學、造福海大學子。還有陳雪生委員及連江縣政府的積極協助，與本校同仁們對校務的支持，讓馬祖校區持續發展，海大會以產學帶動教學，把馬祖帶向國際。

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▲▼「王光祥暨海大校友國際學舍」落成揭牌典禮。（圖／記者林名揚翻攝）

▲「王光祥暨海大校友國際學舍」可容納104名學生住宿。（圖／記者林名揚翻攝）

「王光祥暨海大校友國際學舍」3層樓的閩東式建築，屋頂為壓瓦石、牆面則是花崗岩，總共規劃有27間套房，採4人一間，每間房間均有獨立衛浴，最高可容納104人住宿，並備有無障礙電梯及相關住宿設備，讓馬祖校區的學弟妹們可以擁有良好住宿品質，專注於學業，以學長姐為榜樣成為跨領域的國際高階人才。

王忠銘縣長於致詞時表示，很高興來見證新大樓的落成，海洋大學十分重視馬祖高等教育，並持續強化辦學資源、協助在地。連江縣會持續地跟海大合作，在海大卓越的領導下，馬祖一定可以走出一條路。

張永江議長也感謝海大過去在馬祖的貢獻，促進馬祖地區建設與發展，並期待海大與馬祖間的更多合作。海大校友林見松總會長表示，看到海大不斷成長，感到相當的驕傲與光榮，也非常感動王光祥榮譽總會長拋磚引玉與校友們團結一心共同為學校盡心力，校友總會是海大推動校務最堅強的後盾，期許海內外校友共同榮耀母校。

▲▼「王光祥暨海大校友國際學舍」落成揭牌典禮。（圖／記者林名揚翻攝）

馬祖校區國際學舍最大捐款者海大傑出校友聯誼會理事長王光祥學長表示，非常感動可以看到海大不斷的成長，感謝歷任校長與學校同仁的努力，並感謝各位校友持續支持海大，馬祖校區會不斷發展下去，為學生帶來更好的學習環境。校友總會創會理事長洪英正學長也代表其他捐款者勉勵學弟妹，在馬祖校區這麼好的環境下要好好努力學習，未來馬祖會有更多的發展與國際活動。

海大馬祖校區設有海洋生物科技、海洋工程科技及海洋經營管理三個學士學位學程，自2017年9月起開始招生，學生3年在校本部上課、1年在馬祖學習，招生至今已培育出400多位具多元領域與在地經驗的海洋高階人才，並協助馬祖發展當地產業，善盡大學社會責任。

校友總會為支持母校馬祖校區發展，於2019年1月發起募款，推動國際學舍興建工程，由當時的校友總會王光祥理事長率先捐款新臺幣2000萬元拋磚引玉，總計號召117位熱心校友，以個人、企業或校友會名義捐款募集總計近新臺幣5500萬元，於2010年7月14日動土啟建，命名為「王光祥暨海大校友國際學舍」。

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