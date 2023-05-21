飛龍瀑布舊稱「人頭瀑布」！中段難度高　七連瀑極端險境曝

▲林女丈夫一行10人在飛龍瀑布中段前的七連瀑遇上山難 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者張靖榕／綜合報導

屏東霧台鄉20日發生山難事件傳出5死，案發地點飛龍瀑布近年成為熱門的溯溪秘境，不過從中段開始挑戰難度就相當高，一行人受困的位置就在中段七連瀑。事實上，當地舊名「人頭瀑布」，原為魯凱族人的禁地，是經相關單位開放才能供遊客入內遊憩，沒想到發生憾事。

林姓女子20日報案表示，丈夫與朋友一行10人在飛龍瀑布溯溪遇溪水暴漲，丈夫在電話中表示5人不幸溺斃，其中一人吊掛在山壁處，他則與另外4人攀上峭壁等待救援。消防隊獲報後出動共15人前往搜救。

飛龍瀑布舊稱「人頭瀑布」，相傳當地部落會在瀑布入口處懸吊割下的人頭嚇阻外敵，此地也被魯凱族視為禁地，不過由於水質純淨，景色神秘優美，近年吸引許多觀光客朝聖。

▲搜救人員分為2組前進搜救，並申請直升機救援。（圖／記者陳崑福翻攝）

飛龍瀑布分上中下段，下段適合初學者，中段往上難度愈來愈高，而上段抵達中段前會先經過七連瀑，接著下切至百米瀑布，林女丈夫一行人就是在七連瀑遇上山洪。

《聯合報》報導，遇難一行人原預計走4天3夜行程，不料遇上山難。一名溯溪人士指出，飛龍瀑布中段終點為百米瀑布，抵達前會先經過峽谷地形，當中有6至7個瀑布，溪降難度高，需要有一定基礎才行，而20日遇到山區午後大雨導致溪水暴漲，水全匯入峽谷內，水勢相當湍急，使得情況非常危險。

霧台鄉長巴正義表示，飛龍瀑布屬管制地區，須向檢查哨、鄉公所與派出所報備才能進入，過去很少意外，20日發生的是特別嚴重的案件。他說未來將加強宣導、警示，民眾應帶夠裝備並小心安全，之後也研擬加嚴哨口檢核。