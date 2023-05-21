　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

飛龍瀑布舊稱「人頭瀑布」！中段難度高　七連瀑極端險境曝

▲屏東縣政府消防局霧台飛龍瀑布救護 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲林女丈夫一行10人在飛龍瀑布中段前的七連瀑遇上山難 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者張靖榕／綜合報導

屏東霧台鄉20日發生山難事件傳出5死，案發地點飛龍瀑布近年成為熱門的溯溪秘境，不過從中段開始挑戰難度就相當高，一行人受困的位置就在中段七連瀑。事實上，當地舊名「人頭瀑布」，原為魯凱族人的禁地，是經相關單位開放才能供遊客入內遊憩，沒想到發生憾事。

林姓女子20日報案表示，丈夫與朋友一行10人在飛龍瀑布溯溪遇溪水暴漲，丈夫在電話中表示5人不幸溺斃，其中一人吊掛在山壁處，他則與另外4人攀上峭壁等待救援。消防隊獲報後出動共15人前往搜救。

飛龍瀑布舊稱「人頭瀑布」，相傳當地部落會在瀑布入口處懸吊割下的人頭嚇阻外敵，此地也被魯凱族視為禁地，不過由於水質純淨，景色神秘優美，近年吸引許多觀光客朝聖。

▲搜救人員分為2組前進搜救，並申請直升機救援。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲搜救人員分為2組前進搜救，並申請直升機救援。（圖／記者陳崑福翻攝）

飛龍瀑布分上中下段，下段適合初學者，中段往上難度愈來愈高，而上段抵達中段前會先經過七連瀑，接著下切至百米瀑布，林女丈夫一行人就是在七連瀑遇上山洪。

《聯合報》報導，遇難一行人原預計走4天3夜行程，不料遇上山難。一名溯溪人士指出，飛龍瀑布中段終點為百米瀑布，抵達前會先經過峽谷地形，當中有6至7個瀑布，溪降難度高，需要有一定基礎才行，而20日遇到山區午後大雨導致溪水暴漲，水全匯入峽谷內，水勢相當湍急，使得情況非常危險。

霧台鄉長巴正義表示，飛龍瀑布屬管制地區，須向檢查哨、鄉公所與派出所報備才能進入，過去很少意外，20日發生的是特別嚴重的案件。他說未來將加強宣導、警示，民眾應帶夠裝備並小心安全，之後也研擬加嚴哨口檢核。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
超商浩克事件「最奴的是他」　律師：會紅到國外吧
正妹歌手「遭男生脫褲霸凌」淚崩　旁人竟嗆：妳怎這麼騷
「超商浩克」影片拍攝者　出面還原真相！
瑪娃最快明變中颱　是否侵台關鍵時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

超商浩克事件「最奴的是他」　律師：應該會紅到國外吧

飛龍瀑布舊稱「人頭瀑布」！中段難度高　七連瀑極端險境曝

「超商浩克」影片拍攝者還原真相！　呂秋遠批中壢警暴徒

飛龍瀑布山難傳5亡5受困！　最新搜救進度曝

爆頭「超商浩克」涉執法過當　中壢警分局長也受處分

朱學恒幫中壢警叫屈！　打爆超商浩克遭罰：以後愛的小手拍拍好了

呂秋遠批員警打爆「超商浩克」：沒資格稱警察　只是另一個暴徒

快訊／「超商浩克」5萬交保！遭警棍抽打12下滿臉血　後悔道歉

「超商浩克」遭警棍連抽12下打到滿臉血　律師怒轟：這是私刑

新北男跟團遊宜蘭「澳花瀑布」失聯　妻曝：下切後就沒再上來！

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控

5億高中男證婚人還原現場　嬤目睹公媳亂倫母丟國籍

超商浩克攻擊警方（原始畫面）

（無標）桃園浩克被警方毆打12下

水泥工月薪8萬遭酸民攻擊　他指50公斤麻袋：你來搬看看

「真人浩克」怒吼大鬧超商　狠砸物品還毆2警被壓制！

李翊君演唱會「台下坐大咖巨星」　驚喜獻唱JJ《曹操》：什麼歌我都會XD

「挖呀挖」改編看尪手機版　跟妹聊天、偷嗆妻被抓包

動力火車顏志琳翻唱NewJeans《Ditto》　韓文也通..網友聽跪：歌手天花板

超商浩克事件「最奴的是他」　律師：應該會紅到國外吧

飛龍瀑布舊稱「人頭瀑布」！中段難度高　七連瀑極端險境曝

「超商浩克」影片拍攝者還原真相！　呂秋遠批中壢警暴徒

飛龍瀑布山難傳5亡5受困！　最新搜救進度曝

爆頭「超商浩克」涉執法過當　中壢警分局長也受處分

朱學恒幫中壢警叫屈！　打爆超商浩克遭罰：以後愛的小手拍拍好了

呂秋遠批員警打爆「超商浩克」：沒資格稱警察　只是另一個暴徒

快訊／「超商浩克」5萬交保！遭警棍抽打12下滿臉血　後悔道歉

「超商浩克」遭警棍連抽12下打到滿臉血　律師怒轟：這是私刑

新北男跟團遊宜蘭「澳花瀑布」失聯　妻曝：下切後就沒再上來！

今小滿！6禁忌一次看　3生肖旺爆

動物醫院藥袋上寫「撿到貓」3大字　千人見萌臉笑噴：要叫撿到寶

韓韶禧示範「西裝短褲」3種穿搭法　酷夏Polo衫、燕麥色西外都是必備

超商店員「一步飛越暴走浩克」擋拍！　網見超猛1動作驚呆：高手在民間

超商浩克事件「最奴的是他」　律師：應該會紅到國外吧

瑪娃颱風增強！歐洲模式預測「8天後最接近台灣」　專家曝可能變數

前中職洋投狂威投一場大聯盟就DFA　轉戰費城人再先發

愛犬在公園遇小孩乖乖給摸　家長見狀秒喊「那種狗很兇會咬人」

明全台變天！瑪娃颱風逼近　最新路徑曝

正妹歌手「遭男生脫褲霸凌」淚崩！　旁人目睹還嗆：妳怎麼這麼騷

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

社會熱門新聞

即／警打超商浩克　遭記過2次

「超商浩克」遭打滿臉血　爆執法過當

超商浩克道歉了！上銬狂喊對不起

即／屏東飛龍瀑布山難　傳5人溺斃

高中生結婚2小時墜亡！丈夫說話了

快訊／「超商浩克」5萬交保！

高大成出手！要替「5億高中生」驗屍

呂秋遠批中壢警暴徒　影片拍攝者還原真相

「真人浩克」傷警！金牌健美選手

飛龍瀑布山難傳5亡5受困！　最新搜救進度曝

呂秋遠批員警打爆「超商浩克」：只是另一個暴徒

超商浩克遭警打　律師：這是私刑

桃園浩克失控砸超商！竟是雞胸肉賣完

新北男跟團遊澳花瀑布失聯　妻：下切沒上來

更多熱門

相關新聞

飛龍瀑布山難傳5亡5受困！　最新搜救進度曝

飛龍瀑布山難傳5亡5受困！　最新搜救進度曝

屏東霧台鄉飛龍瀑布20日傳出，一行10人溯溪時遇雨暴洪發生山難，據其中一人電話與妻子通聯內容稱，5人不幸溺斃，其餘5人則在峭壁上等待救援。目前消防局已大致分2路進行搜救，預計今午前全部搜救完畢。

新北男跟團遊澳花瀑布失聯　妻：下切沒上來

新北男跟團遊澳花瀑布失聯　妻：下切沒上來

即／屏東飛龍瀑布山難　傳5人溺斃

即／屏東飛龍瀑布山難　傳5人溺斃

3x3 聯盟新賽季始於屏東！中華國手參戰

3x3 聯盟新賽季始於屏東！中華國手參戰

狂吃8店霸王餐屏東男落網

狂吃8店霸王餐屏東男落網

關鍵字：

飛龍瀑布屏東山難

讀者迴響

熱門新聞

即／警打超商浩克　遭記過2次

「超商浩克」遭打滿臉血　爆執法過當

超商浩克道歉了！上銬狂喊對不起

即／屏東飛龍瀑布山難　傳5人溺斃

桃園「這所大學」學生沒畢業就被業界搶光！

李翊君瞄到「台下坐超級巨星」嚇傻：有史以來最大牌

台灣選手披五星旗　體育署回應了

高中生結婚2小時墜亡！丈夫說話了

快訊／「超商浩克」5萬交保！

高大成出手！要替「5億高中生」驗屍

台灣跆拳道選手奪銅　舉五星旗領獎

王淨、曹佑寧「520放閃」貼情侶照

寶寶天生沒雙臂　媽拒墮胎決心生下來

呂秋遠批中壢警暴徒　影片拍攝者還原真相

「真人浩克」傷警！金牌健美選手

更多

最夯影音

更多
超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了
揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控

揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控

5億高中男證婚人還原現場　嬤目睹公媳亂倫母丟國籍

5億高中男證婚人還原現場　嬤目睹公媳亂倫母丟國籍

超商浩克攻擊警方（原始畫面）

超商浩克攻擊警方（原始畫面）

（無標）桃園浩克被警方毆打12下

（無標）桃園浩克被警方毆打12下

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面