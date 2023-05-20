高大成要親自出馬了！赴殯儀館替「5億高中生」驗屍

▲高大成21日要前往殯儀館，檢驗賴姓高中生的遺體，還會到案發現場勘查，釐清背後是否有隱情。（資料照／記者許權毅攝）

記者柯振中／綜合報導

台中身家5億賴姓高中生墜亡，生前2小時才登記結婚，且全案有許多疑點，家屬為此召開記者會，控訴謀財害命。對此，法醫高大成受到請託，21日準備出手調查這起案件，協助家屬驗屍、前往現場勘查，釐清詳細死因。

高大成日前受訪時表示，賴姓高中生墜亡案有許多疑點，第一點就是若從10樓墜落，按常理來說頭骨會破裂，接著看是正面或背面落地，胸骨、脊椎骨也會因此受到損傷，現場還會有大片血跡。

不過，賴姓高中生只有一手骨折，現場也沒有什麼血跡，一度被誤會成「路倒」，因此調查方向建議從墜樓前是生是死來調查，釐清究竟是生前墜樓、或是死後棄屍。

▲高大成曾給出建議，可以從生前或死後墜樓這件事來調查。（資料照／記者許權毅攝）



此外，高大成還說，另一個方向則是，解剖時要查明賴姓高中生體內是否有毒藥、不明藥物，因為按常理來說，想要尋死的人不會使用2種方式。

受到家屬的請託，高大成準備親自出馬，21日到殯儀館檢驗遺體，並前往案發現場勘查，釐清死亡背後是否有隱情。

賴姓高中生4日與夏姓代書助理碰面，對方以「教導處理房產」為由進入家中，再將人帶去戶政事務所辦理結婚登記，結果隔了不到2小時，賴姓高中生就從高處墜亡，墜落地點為夏姓代書助理名下的房屋，案件細節存在許多疑點。

而賴姓高中生的家庭背景也相當複雜，他是賴姓老翁與媳婦亂倫所生下的孩子，從小就被賴姓老翁收養、逐年贈與房產，因此年紀輕輕名下就有5億資產，如今發生憾事，其中又夾雜諸多疑點，只希望檢調單位盡速釐清真相，還給家屬一個公道。