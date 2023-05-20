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TikTok「偷車挑戰」釀14起車禍、8死　現代、起亞2億美元和解

TikTok「偷車挑戰」釀14起車禍、8死　現代、起亞2億美元和解

▲TikTok上瘋傳「KIA挑戰」影片，示範只用一根USB充電線偷車。（圖／翻攝自TikTok）

圖文／CTWANT

韓國汽車大廠現代和起亞同意達成一項2億美元的和解協議，該和解源於一起集體訴訟，該訴訟涉及社交媒體TikTok引發的一系列汽車盜竊案。美國國家公路交通安全管理局稱，社交媒體平台上所謂的「起亞挑戰」導致了全國範圍內數百起汽車盜竊案，包括至少14起車禍報告和8起死亡事故。

綜合外媒報導，被稱為「起亞男孩」的盜賊先前在YouTube和TikTok上發布教學視頻，介紹如何使用像USB線等簡單工具繞過車輛的安全系統。據悉，這些盜竊案很容易得手，因為許多在2015至2019年間生產的現代和起亞汽車缺乏電子防盜器，無法防止小偷闖入並繞過點火裝置。

不過，該和解協議只適用於約900萬輛缺乏按鈕式點火和防盜器的汽車。今年 2 月，2家公司還提供了免費的軟件更新，將警報聲音的長度從30秒延長到1分鐘，並且需要鑰匙插入點火開關才能啟動車輛。據報導，和解協議還包括賠償汽車被盜消費者高達1.45億美元的自付費用損失。

現代汽車北美公司首席法務官埃爾伯（Jason Erb）在一份聲明中說，「我們感謝有機會為我們的車主提供額外的支持，他們受到了針對我們車輛的犯罪活動不斷增加和持續的影響。客戶安全仍然是重中之重。」另外，現代和起亞也為一些車主提供了車輪鎖，以防止盜竊。NHTSA表示，自2022年11月以來，這2家公司已經發放了26000個車輪鎖。

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