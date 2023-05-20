22刀狠殺16年養育之恩嬤！他奪命搶錢先嫖妓　法院判他賠償1753萬

記者蔡怡萍／新北報導

新北市新莊區男子李盈達，2021年10月間向養育他長大的78歲楊姓老婦人要錢不成，竟持刀刺殺22刀後，拿走現金11萬餘元，隨後竟先拿錢到林森北路色情按摩，隨後逃到花蓮躲藏。李遭逮捕後，一審被重判無期徒刑。楊姓老婦的4名子女也對李盈達提起民事訴訟索賠，因為其犯案時年僅19歲，法院判李盈達與其父母須連帶賠償1753萬8120元。

回顧案情，李盈達出生時父親因案通緝而生死未卜，母親則罹患重度精神疾病，由祖母養育。但祖母實在無力照顧，在他6個月大時，就將他託孤給鄰居楊姓婦人，老婦將他拉拔長大到16歲，恩情天大。但李男出現偏差行為，時常向老婦要錢，要不到就用偷的，老婦忍無可忍將他趕出家門。

▲李盈達殺人搶走11萬後，竟先去買春洩慾 。（圖／記者陳以昇翻攝）

李男遭趕出後，投靠舅舅，但他偷錢的習慣仍未改，經常偷舅舅家中的財物，舅媽因此與舅舅大吵一架，最後李男又被舅舅趕出門。李男回頭再找上楊姓老婦，老婦可憐他的身世，就讓兒子介紹他到塑膠工廠當學徒。不過李男惡習未改，仍經常討錢，討不到就用偷，讓老婦一家十分頭痛。

案發於2021年10月21日間，李男得知老婦的兒子領了36萬現金在家，心起歹念，先購買了一把刀，並從樹林區的工廠搭車前往老婦住家。他先編理由向老婦說內急要上廁所，進門後就開口要錢，被拒後李男竟拿出預藏水果刀，瘋狂朝老婦猛刺22刀，直到她癱軟倒臥血泊中，李男隨即衝到房間偷取11萬2000元後逃逸。

▲李盈達泯滅人性殺害養育他16年的婦人 。（圖／記者陳以昇攝）



而李男得手後，竟先到林森北路消費色情按摩，隨即逃往花蓮躲藏，最後仍遭逮回。檢方依強盜、殺人等罪起訴後，一審將他重判無期徒刑、褫奪公權終身。

楊姓老婦的4名子女認為，母親生前身體健康，與鄰里間互動良好，與子女的關係皆和睦，卻遭逢駭人劇變，對李盈達與其犯案時法定代理人求償，法院審後全數判准4名子女請求，李盈達等3人需連帶賠償1753萬8120元，全案仍可上訴。