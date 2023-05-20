「竹北天坑」住戶尋求技師自救　縣府深夜公布4項決議

▲社區住戶找來專業技師(左)做諮詢，現場針對近期的天坑疑慮提出問題。（圖／記者陳凱力攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹北市「豐采520」建案工地日前施工導致道路坍塌，被縣府勒令停工，又因擅自施工，豐邑建設竹縣4建案遭全面停工。鄰近社區今(19日)晚住戶開會，新竹縣議員邱靖雅和竹北市十興里長毛振福立即向新竹縣長楊文科反應住戶需求，楊文科也立即和工務處等單位開會協調，立即做出四項決議回應住戶！

事實上，昨日晚間「豐采520」天坑旁的社區住戶昨日傍晚找來一名專業技師，現場住戶、議員、代表也就近期的天坑問題提出疑問，包含監測值的意義、監測方法與密集度、潛在可能危險、道路權責管理相關歸屬…現場互動非常踴躍，原本預期一個小時的諮詢會議，從5時許一直開到7時許還沒結束，住戶、民代們也紛紛表達對現況監測的不信任感以及對於主管機關不作為的失望。

▲現場住戶明白表示不信任現在的監測內容，向技師請教專業看法。



晚間接近11時，新竹縣府也再發布新聞稿表示，通過四項決議並要求豐邑建設做到：

第一：要求豐邑建設同意由十興里里長辦公室統籌協調，另外找一家住戶同意的公正廠商做監測，經費由豐邑建設負擔。

第二：損鄰事件確實列管，未來沒達到和解就不核發使用執照，同時在使用執照核發前將作鄰房損害鑑定，作為賠償依據。

第三：豐采520工地及周遭必須持續做安全監測，至少做到完工為止。

第四：產生坑洞的莊敬六街道路部分，經縣府專案小組審議認定確有需要時，須加做CCP地質改良，強化道路安全。

楊文科表示，豐邑建設目前仍在全面停工中，今天所提交的搶險計畫縣府與專案小組會以最嚴格態度審核，但民眾安全是最重要的，社區住戶心情一定很忐忑、很擔憂，因此他透過民意代表和里長了解內容，就是要第一時間了解住戶需求，也隨即與縣府團隊開會，立即做出決議通知豐邑建設照辦。