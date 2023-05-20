5億高中生離奇墜樓　「30筆房產權狀」被鎖在嫌犯家中

記者葉國吏／綜合報導

台中賴姓男高三生擁5億不動產，日前和代書助理夏男登記結婚，2小時後墜樓亡，離奇的案件引起社會關注。根據了解，賴男擁有30筆房產，而且所有權狀都被鎖在夏家事務所，至今都不歸還。

▲賴姓死者一家人關係十分複雜，他從小被阿公收養，但名義上的阿公是血緣上的父親。（圖／律師提供）

台中市賴姓高三男學生5月4日上午9點多，和26歲夏姓男子前往戶政所登記結婚，2個小時後，賴男竟從夏男10樓住家墜落送醫不治，由於賴男剛得到父親生前贈與市值約5億的房地產，賴母因而質疑兒子是遭夏謀財害命。

根據了解，由於賴男阿公（生父）生前很信任夏家事務所，長期以來大批土地買賣、房產過戶都是委託夏姓代書，而26歲的夏男則是代書助理。

▲目前案件仍在調查當中，其中細節為何仍待進一步釐清。（圖／記者游瓊華攝）

賴家委託律師許哲維指出，賴男阿公今年4月過世，生前陸續贈予過戶給賴男30筆房產，價值高達5億，不過所有權狀全都被鎖在夏家事務所的保險櫃內。

許哲維表示，賴男曾經跟夏家事務所討回所有權狀，但夏姓代書卻以「放在事務所保險櫃最安全」為由拒絕，所以至今30筆房產的所有權狀還在夏家事務所。

許哲維透露，將寄發存證信函向夏姓代書催討所有權狀，並以犯罪相關之物聲請扣押，釐清賴男墜樓的真相。

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