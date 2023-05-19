鶯歌男霸佔頂樓還「持刀刺警察」　遭支援警力壓制逮捕

▲三峽警分局鳳鳴所巡佐紀泯豪，遭到林姓男子持短刀刺傷。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容、林彥臣／新北報導

林姓男子日前霸占新北鶯歌一處頂樓民宅居住，遭住戶報警逮捕，移送地檢署釋回後，19日又返回原址踹門，還持刀刺傷警員左腹，最後遭支援警力壓制逮捕，並依刑法「妨害公務」、「傷害」等罪移送至新北地檢署偵辦。警員送醫已無大礙。

新北市政府警察局三峽分局調查指出，林男戶籍在雲林，有多項前科，經常出沒在桃園及鶯歌一帶。他日前破壞房屋柵欄及窗戶後，闖入鶯歌福德五街一處頂樓居住，居民不堪其擾報警，員警到場後也依刑法竊佔、侵入住居及毀損等罪，將他帶回偵辦。

▲巡佐紀泯豪經醫師確認後，已無大礙。（圖／記者戴上容翻攝）



但林男移送地檢署釋回後，返回原址踹門洩恨。三峽警分局鳳鳴所巡佐紀泯豪與警員陳懷恩獲案後前往查看，認出林男，請他下樓就範，林男起初佯裝配合，卻趁機拔出短刀刺傷紀泯豪左後腹部，陳懷恩見狀立刻拿出辣椒水噴灑，並通報警力支援，順利制伏犯嫌。

▲林姓男子刺傷員警的短刀。（圖／記者戴上容翻攝）



所幸經醫師確認之後，紀泯豪的腎臟等器官沒有被刺傷，僅需縫合後即可出院。

三峽警方訊後依刑法妨害公務、傷害等罪移送林男至新北地檢署偵辦，同時也要擴大追查他是否涉及闖空門等犯行。