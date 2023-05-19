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大手牽小手相揪來看《壞蛋聯盟》　劇情緊張刺激歡笑不斷！

▲台南市勞工局19晚上6時30分許，在新營文化中心演藝廳播放動畫影片《壞蛋聯盟》，開啟小周末的歡樂時光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局19晚上6時30分許，在新營文化中心演藝廳播放動畫影片《壞蛋聯盟》，開啟小周末的歡樂時光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為落實黃偉哲市長「希望家園」施政理念，以紓解勞工朋友平時沈重的工作壓力且隨著疫情解封，台南市勞工局19晚上6時30分許，在新營文化中心演藝廳播放動畫影片《壞蛋聯盟》，開啟小周末的歡樂時光，尤其在這充滿溫馨感恩的五月天，全家一同來度過輕鬆愉快的電影之夜吧！

王鑫基局長表示，看電影是每個人從小到大的最佳娛樂活動之一，勞工局辦理星光電影院已行之有年，每每都獲得民眾好評及廣大迴響，每次只要活動訊息釋出，民眾就隨即報名參加，之前因為疫情打亂人們的生活節奏，生活也因防疫規範而變得緊張，所幸現在疫情解封了，現場看到這麼多的勞工朋友一家大小一起來看電影，就知道大家非常期待這場活動。

王鑫基局長，我們希望透過勞工星光電影院的播放，能讓更多勞工朋友能在最好的場地享受觀賞大銀幕電影的樂趣。在電影播放之前，勞工局舉辦有獎徵答活動，透過問答加強勞工朋友建立「工作安全、安全工作」的預防意識及降低職業災害的發生及宣導，同時也讓大家知道倘若不幸發生職災，勞工局職災個管員可協助職災勞工保障其權益。

這次影片名稱為「壞蛋聯盟」，故事背景為灰狼、蜘蛛、鯊魚、食人魚、蛇這幾隻動物組了一個犯罪團隊「壞蛋聯盟」，多年來牠們犯下多起竊盜案與搶案，成為警方極力緝捕的目標。某日，牠們嘗試盜取一個黃金獎盃時卻意外失敗，本應從此鋃鐺入獄，但天竺鼠名人「橘子果醬教授」提議給牠們一次機會改過自新，暫緩入監。壞蛋聯盟首領灰狼原本只想假裝答應，但假裝當好人的過程中，卻發現找到前所未有的快樂，這也促成了壞蛋聯盟蛻變為好人的機緣。

▲台南市勞工局19晚上6時30分許，在新營文化中心演藝廳播放動畫影片《壞蛋聯盟》，開啟小周末的歡樂時光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這部電影主題緊扣「改過向善永遠不嫌晚！」劇中最終高潮的看點並非僅止於戰鬥，還包含角色的選擇，灰狼的關鍵抉擇，便能彰顯友情的美德；蛇的個人選擇，則具有劇情翻轉的出色效果，並讓反派的最終落敗顯得順理成章，在劇情安排成為絕妙一筆。這是一部具有趣味性且適合闔家觀賞的作品，希望透過電影能讓親子們歡度一個快樂的夜晚。

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