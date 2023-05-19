陸恢復台團客與「機+酒」　旅行社開心：已著手培訓提供高質服務

▲大陸開放台灣旅遊團赴大陸旅遊。（示意圖／記者廖婕妤攝）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國台辦19日宣布恢復旅行社經營台灣居民來大陸團隊遊業務後，大陸的文旅部也跟進宣布，即日起恢復旅行社及線上旅遊企業經營台灣居民入境團隊旅遊和「機+酒」業務。

大陸的文化和旅遊部辦公廳發布「關於恢復旅行社經營台灣居民入境團隊旅遊業務的通知」。通知指出，經綜合研判，即日起恢復旅行社及線上旅遊企業經營台灣居民入境團隊旅遊和「機票+酒店」業務。

通知指出，各地要秉持「兩岸一家親」的理念，穩妥推進旅行社恢復經營台灣居民入境團隊旅遊業務工作。指導本地旅行社做好線路設計和產品對接，落實好各項工作要求，執行團隊旅遊管理各項制度和規範，切實維護旅遊市場秩序。

據《澎湃新聞》報導，春秋航空目前執飛上海-台北航班，每周五班。春秋旅遊表示，導遊管理部也已著手進行培訓，為高質量服務好台灣遊客做好扎實準備。

同程旅行表示，在跟團遊業務重新開放後，台灣居民赴大陸旅遊的需求將進一步得到釋放，將為大陸相關入境遊旅行社帶來新的市場機會，同程旅行旗下旅行社將針對台灣同胞的出遊偏好適時推出優質線路。

同程旅行數據顯示，年初以來台灣赴大陸的商旅、探親和自由行需求快速增長。同程旅行平台的機票預訂數據顯示，2023年4月份台灣赴大陸的客流量年增率增長651%，5月份截止到5月18日的客流量較去年同期增長449%。

不過，交通部觀光局長張錫聰今天表示，雖樂見但希望雙向同步開放而非單方面，並透過「小兩會」協商，目前禁止旅行業者接待及組團前往對岸的「禁團令」還不會解除。