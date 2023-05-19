　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸恢復台團客與「機+酒」　旅行社開心：已著手培訓提供高質服務

▲桃園機場,國旅,旅遊,觀光,出境。（圖／記者廖婕妤攝）

▲大陸開放台灣旅遊團赴大陸旅遊。（示意圖／記者廖婕妤攝）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國台辦19日宣布恢復旅行社經營台灣居民來大陸團隊遊業務後，大陸的文旅部也跟進宣布，即日起恢復旅行社及線上旅遊企業經營台灣居民入境團隊旅遊和「機+酒」業務。

大陸的文化和旅遊部辦公廳發布「關於恢復旅行社經營台灣居民入境團隊旅遊業務的通知」。通知指出，經綜合研判，即日起恢復旅行社及線上旅遊企業經營台灣居民入境團隊旅遊和「機票+酒店」業務。

通知指出，各地要秉持「兩岸一家親」的理念，穩妥推進旅行社恢復經營台灣居民入境團隊旅遊業務工作。指導本地旅行社做好線路設計和產品對接，落實好各項工作要求，執行團隊旅遊管理各項制度和規範，切實維護旅遊市場秩序。

據《澎湃新聞》報導，春秋航空目前執飛上海-台北航班，每周五班。春秋旅遊表示，導遊管理部也已著手進行培訓，為高質量服務好台灣遊客做好扎實準備。

同程旅行表示，在跟團遊業務重新開放後，台灣居民赴大陸旅遊的需求將進一步得到釋放，將為大陸相關入境遊旅行社帶來新的市場機會，同程旅行旗下旅行社將針對台灣同胞的出遊偏好適時推出優質線路。

同程旅行數據顯示，年初以來台灣赴大陸的商旅、探親和自由行需求快速增長。同程旅行平台的機票預訂數據顯示，2023年4月份台灣赴大陸的客流量年增率增長651%，5月份截止到5月18日的客流量較去年同期增長449%。

不過，交通部觀光局長張錫聰今天表示，雖樂見但希望雙向同步開放而非單方面，並透過「小兩會」協商，目前禁止旅行業者接待及組團前往對岸的「禁團令」還不會解除。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
世衛大會將登場台灣未獲邀　國台辦：民進黨造成的
詐團群組驚見文大校花！　不起訴原因：每月零用錢60萬
快訊／豪雨特報擴大12縣市！　台南終於有參與感
5億高中男墜樓亡！家屬拋4疑點　控代書「假結婚真殺人騙遺產」
6年懸案破了！9歲女童失蹤　他看Netflix「4秒畫面」找
快訊／5億高中男關鍵死因曝！　結婚2證人路上隨機找的
NIKE限時打5折！　直接降2千元
陳歐珀還原涉im.B風波始末　綠委：他也是被詐騙的人之一

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

世衛大會將登場台灣未獲邀　國台辦：民進黨造成的

少年天才看這邊！ 「不限學歷」華為開5倍年薪向全球徵才

陸恢復台團客與「機+酒」　旅行社開心：已著手培訓提供高質服務

媽媽肚內臍帶扭轉54圈成「麻花」　34周剖腹撿回女兒一命

不是地震！深圳龍崗公寓大廈「凌晨整棟狂搖」　嚇壞住戶全往外衝

餐館活魚一躍進電鍋「瞬間被煮熟」 「意外加料」網傻眼：絕對新鮮

神秘老人攔下推銷「青銅古劍」　男子花2.4萬元買下鑑定嚇傻：戰國的

中國-中亞峰會對壘G7　習近平：向中亞提供260億人民幣融資和援助

砸14萬買金條！她寄存店家後想提貨　「老闆換人」下場慘了

陸恢復台灣旅行團！蕭博仁指「非常期待」　曝宋濤4字訊號

滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃

咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

黃子佼曝1歲愛女驚人存款！　「刷卡買單」孟耿如母親節大餐

北京實測花現金

太會煮啦！奈國女名廚狂煮菜逾100小時 破世界紀錄

《小美人魚》音樂一下回憶湧現　海莉貝利美聲狂掉雞皮疙瘩

世衛大會將登場台灣未獲邀　國台辦：民進黨造成的

少年天才看這邊！ 「不限學歷」華為開5倍年薪向全球徵才

陸恢復台團客與「機+酒」　旅行社開心：已著手培訓提供高質服務

媽媽肚內臍帶扭轉54圈成「麻花」　34周剖腹撿回女兒一命

不是地震！深圳龍崗公寓大廈「凌晨整棟狂搖」　嚇壞住戶全往外衝

餐館活魚一躍進電鍋「瞬間被煮熟」 「意外加料」網傻眼：絕對新鮮

神秘老人攔下推銷「青銅古劍」　男子花2.4萬元買下鑑定嚇傻：戰國的

中國-中亞峰會對壘G7　習近平：向中亞提供260億人民幣融資和援助

砸14萬買金條！她寄存店家後想提貨　「老闆換人」下場慘了

陸恢復台灣旅行團！蕭博仁指「非常期待」　曝宋濤4字訊號

忙碌一早上卻見柴「倒床上呼呼大睡」　媽嘆：說好養狗要看家？

虎斑貓桌旁卡位想吃剉冰　聽到「殘忍一句話」秒變臉：為什麼啊？

2周取締1460件罰不怕！屏東又傳「行人地獄」　男過馬路慘被撞

快訊／士檢書記官涉偷拍遭收押！不服提抗告　法院裁定60萬交保

曹佑寧終於圓夢做這件事！　曝和謝依霖「一摸之緣」：真的沒客氣

許基宏二軍復出陽春砲　中信4比0完封樂天

林右昌「年輕人買不起房是沒規劃」炸怒火　她轟：鬼扯

詐團「居家上班」群組驚見文大校花　不起訴原因：每月零用錢60萬

店家「線上點餐」他愣住　全場推爆！這1點超優：都幫算好了

世衛大會將登場台灣未獲邀　國台辦：民進黨造成的

家裡有鱷魚!爸淡定料理　女兒「阿娘喂」連被嚇歪

大陸熱門新聞

奶奶拒叫代駕硬載　一家5口墜河亡

快訊／國台辦宣布：開放台灣旅遊團赴大陸旅遊

男子被神秘老人攔下推銷「青銅古劍」 花2.4萬元買下鑑定嚇傻：戰國的

大陸建26層豪華高樓給豬住！內部驚呆外媒

港男「雙層巴士內自慰」被發現！打爆車窗逃跑

高衩比基尼女坐超高樓陽台擺拍 雙腳懸空晃呀晃在社交軟體瘋傳

機票只要13元！女子秒搶2張　網笑：出發別帶腎

2閨蜜「狂騙上海妹」8年超過437萬　連祖父母也不放過

小學師PO「鳥照」問副主任：喜歡嗎？

赴陸無行動支付怎辦？2「解方」開通

月薪61萬！上海貴婦徵保母　條件比照「古代丫鬟」

不是地震！深圳龍崗公寓大廈凌晨整棟狂搖畫面曝

遊客赴陸無電子支付　嘆「便利與我無關」

餐館活魚一躍進電鍋「瞬間被煮熟」 「意外加料」網傻眼：絕對新鮮

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

高三男擁5億房產！登記結婚2hrs後墜樓亡

日月潭纜車驚見情侶口愛　九族文化村傻眼

失聯10年　被塞書包的弟弟找到了

26歲女墜樓亡…民眾驚爆「是選秀歌手女友」

第4波疫情反撲！醫院個案暴增34％　醫示警：快把口罩戴回來

徐靜蕾遭爆美國生女「孩子的爸大家都知」

黑狗撿回來養1個多月竟然變灰色

5億高中男結婚2hrs墜樓亡！26歲尪涉殺人罪30萬交保

天選之人「5月一堆中鏢」　全場有感：生不如死

莫莉受夠了！指名Dcard帳號：停止惡意攻擊

新竹多起民宅淹水！妹子開車被嚇哭喊世界末日

幼兒園爆「女師餵藥3幼童」　警方逮人扣證物

開大牛撞機車「給6千和解」仍被報警！最有錢網紅怒了

超商大杯美式、拿鐵買5送5連3天搶囤

「煙囪雲」驚人降雨攻進南部了　11縣市豪雨特報　

更多

最夯影音

更多
滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃

滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃
咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面