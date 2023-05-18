獨／炎上咖啡店！他神還原「棉花糖餅乾」滿滿一盒放門口酸：請你吃

記者黃彥傑、陳韻如／台北報導

台北一間咖啡廳因不滿被給1星評論，竟公布陳姓女客人個資、照片公審，但此舉引發網友怒火，反肉搜咖啡廳老闆，並發動公審。《東森新媒體ETtoday》記者今（18）日實際走訪該咖啡廳，還發現有民眾在店家角落放上整盒滿滿引起爭議的「棉花糖餅乾」，還貼上「請你吃」的字條，周遭店家見狀也忍不住開酸，「這麼玻璃心就不要開店。」

▲▼民眾送上引發爭議的棉花糖餅乾，還寫下，「請你吃」。（圖／記者黃彥傑攝）

陳女表示，她當時到咖啡廳準備享受午餐後的下午茶時光，在點餐過後，被告知「有低消200」，於是加點了棉花糖餅該，但店家以商品賣完了為由請她另選，不然就是改成外帶，但因陳女剛吃飽，最後選擇不消費離開，並留言Google評論「台北很大，優質咖啡店很多。要選擇哪間大家可以自己考慮一下」，留下一星負評。

沒想到卻引來店家不滿，直接肉搜陳女，並把陳女臉書中的照片合成，甚至拿出來評論狠嗆。16日下午該間咖啡店也公布監視錄影的影片繼續評論陳女。並在限時動態中表示，「請問我們店家從頭到尾做錯什麼，XX，妳真的很鬧欸，妳可以評論店家，店家也有權利評論客人，尊重兩個字都做不到，妳早該識相離開，我還讓你倒杯水吹個冷氣再走，妳以為我開的是行天宮喔？」甚至還說到，Google那幾顆破星打從開店我就沒在care。

除此之外，店家還PO出引發爭議的棉花糖餅乾大酸，「加點餅乾實在太剛好了」、「孰不知我們現烤棉花糖餅乾實在太好吃，早已售完」。

店家此舉，引發網友熱議，除了狂刷一星負評之外，還惡搞棉花糖餅乾做成梗圖，｢不用低消，現正熱銷」等等，而《東森新媒體ETtoday》記者今實際走訪該店，發現還有民眾神還原「棉花糖餅乾」，並擺了滿滿一盒放置在店門口，還放上字條「請你吃」等。

對此，周遭店家則表示，對該咖啡廳沒有特別印象，就覺得是一般咖啡廳，但肉搜顧客的行為非常不好，開店就要禁得起民眾批評，大嗆該店，「這麼玻璃心就不要開店。」