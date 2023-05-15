金門蚵嗲太誘人！男大生買好想趁熱吃　開車誤踩油門撞進店面

▲為了吃蚵嗲，男大生恍神駕車撞蚵嗲店。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、劉人豪／金門報導

金門有一名剛考到駕照的大學生，買完蚵嗲要駕車離開，因想在車上趁熱吃蚵嗲，恍神誤踩油門而撞上蚵嗲店面，造成車頭及店家受損，所幸未有人員受傷，初步排除酒後駕車行為，肇事責任警方目前正在查證中。

▲▼男大生因想吃蚵嗲，恍神誤踩油門撞進蚵嗲店。（圖／記者林名揚翻攝）

警方指出，昨（14日）15時45分左右，剛考上駕照的22歲張姓男大生，開車前往金湖鎮成功64號買蚵嗲，買完後上車準備駕車離開，因想吃蚵嗲恍神誤踩油門而撞上路旁蚵嗲店面，造成小客車車頭及店家立牌受損，嚇壞一旁排隊的民眾，所幸未有人員受傷。

▲▼該蚵嗲店屬於皮薄，內餡填得滿滿，有爽脆水潤的高麗菜和金門在地石蚵。（圖／記者林名揚翻攝）

該蚵嗲店雖然才開幾年但生意非常好，屬於皮薄，內餡填得滿滿，有爽脆水潤的高麗菜和金門在地石蚵，剛炸好的蚵嗲很燙手，一拿出來就香氣四溢，連旁邊經過的路人都會聞香停下排隊。

警方據報趕抵現場，經對張男實施酒測，初步排除酒後駕車行為，肇事責任警方目前正在查證中。並提醒新手駕車要放慢速度，並注意來、往車輛及行人，以確保他人及本身之安全。另交通事故地點接近轉彎路段，駕駛人務必減速慢行，以減少事故發生。