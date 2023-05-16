立院三讀通過《農業部組織法》　綠委：讓農民有更多的保障

▲立法院副院長蔡其昌主持議事。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

立法院會16日三讀通過《農業部組織法》，正式成立農業部並設置8個司、6個處、7署1中心，以及7個試驗研究單位。民進黨立委劉建國指出，這些措施都是為了讓農民有更多的保障，不再只能「看天吃飯」，擁有穩定的收入，吸引更多年輕人從事農業，發展新未來；民進黨立委蔡培慧也透露，此次《農業部組織法》的通過，就是讓農業生產環境與產消運作，可以有更整體且完善的規劃。

劉建國表示，在總統蔡英文以及行政團隊的努力下，在立法院積極推動了農民退休儲金、農民職業災害保險、農業保險等相關法案修法。今年1月10日也成功通過了《農民健康保險條例修正案》，將農保月投保金額從1萬200元提高至2萬400元；喪葬津貼則從15萬3000元提高至30萬6000元；對於納農保滿25年且不論任何原因被取消資格的農民，都可以獲得20萬4000元的喪葬慰問金。而這些措施都是為了讓農民有更多的保障，不再只能「看天吃飯」，擁有穩定的收入，吸引更多年輕人從事農業，發展新未來。

劉建國說明，立法院通過《農業部組織法》，是對農民前輩先知們以及廣大農民朋友的交代。在本屆任期中，積極推動農委會升格為農業部的組改草案審查，不僅是他擔任召委的重要任務，也是2019年他競選立委連任的政見，「我們實現了歷史性目標，除了要感謝農委會陳吉仲的勇於承擔和積極任事，也要感謝所有立委同仁們的支持！」

民進黨立委蔡培慧則說明，台灣以農立國，從硬體設施、農民福利保障、技術研發到去年剛通過的《食農教育法》，這次《農業部組織法》的通過，就是讓農業生產環境與產消運作，可以有更整體且完善的規劃。

蔡培慧舉例，農田水利會升格為公務機關不只是行政體制的調整，水利會有更完整的機制與資源，協助三十幾萬公頃過去沒有灌溉水源的農地。此外，過去幾年農退儲金通過、農業職災法也通過了，這些制度都在健全台灣的農業環境，讓務農者受傷可以獲得協助，退休後有退休金，讓務農成為有保障的職業選項。

然而，面對全球性的極端氣候，蔡培慧也提到，台灣的農試所、農改場做了非常多的品種研發，相較於過去以口感、口味為主的市場性品種改良，試驗單位現在花更多心力在回應抗旱、抗寒、抗澇的挑戰，可以在極端氣候下挺立而生的農作物。這是面對未來趨勢，不可忽略的環節。

蔡培慧強調，農業發展以及未來地方的需求，必須結合各地交通、醫療、教育以及行銷等環節，《農業部組織法》三讀通過是個開始，期盼大家繼續共同為農業發展、城鄉共好來打拚。