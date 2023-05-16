　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

醫師遇蹭飯女被嗆「沒錢不要約」　他讓店員報警反制！眾人喊痛快

▲▼約會。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲醫師不願意替女網友付飯錢，被嗆「沒錢不要約」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

一名醫師近日約了女網友吃飯，對方說沒帶錢不願意付自己的部分，說「你是醫生欸就幫我付一下」，最後他用一招反制，讓眾人看了紛紛喊過癮。

該名醫師昨（15）日在Dcard發文表示，該名女網友和他聊了2天後，主動約吃飯，他也同意赴約，雖然見面時看對方不是他的菜，但他也沒多想，就當認識一般朋友。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該女在聊天時透露上周有5個男生約她出門，但她只赴了3個約，「你算（長得）比較可以的欸」，後續問了一些身體方面的問題，原PO則給了一些意見，並替她分類請她去看專科門診。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲醫師發文抱怨。（圖／翻攝自Dcard）

最後吃完飯，該女說「我沒帶錢耶，而且我每次出門跟男生吃飯都是男生付，上禮拜那3個也都是他們主動付錢，你就幫我付一下嘛，你是醫生欸」，讓原PO忍不住回「你就是習慣性不付錢，一直找人約吃飯蹭飯嗎？」該女則說「就是認識彼此啊！看看有沒有機會相處，男生要付錢才表示有誠意吧？」

原PO最後回，「我沒有要跟你相處，你自己付錢」，便拿著帳單向店員表示要各付各的，「我沒有要幫她付，我跟她第一次見面而已沒有很熟，如果她不付錢你們就報警吧」，該女只好透過線上付款結帳。

原PO也貼上2人的對話紀錄，可見該女離開後，氣得傳訊息表示「不想請為什麼不早說」、「看你是醫師還以為很有錢，結果連請客都付不出來」、「勸你沒錢不要約女生啦」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲醫師附上2人對話。（圖／翻攝自Dcard）

文章曝光後，不少網友佩服原PO的處理方式，紛紛留言說「幹得漂亮，憑什麼第一次見面就要請吃飯，是有沒有窮到蹭飯的地步」、「請容我叫你一聲哥，我之前遇到一堆蹭飯女我都沒想到可以這樣處理」、「蹭飯都不覺得不好意思欸」、「這個吃相也太難看了吧，理所當然覺得對方應該要幫自己買單」、「看個文章居然可以身心舒暢」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
紐西蘭旅館大火至少10死！　20人失蹤
治癌不用飛日本！台灣首座重粒子中心在北榮　適用對象、費用一次
台東路旁驚見「半裸蹲姿20歲女」2人先後報警　在地人衝現場傻
全台連下3天！　雨最大時間曝
「刺客列傳」4年級生畫家驟逝　陳屍畫室超過一周
烏克蘭稱巴赫姆特保衛戰「首度反擊成功」　俄軍2名指揮官陣亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

醫師遇蹭飯女被嗆「沒錢不要約」　他讓店員報警反制！眾人喊痛快

超狂！「炸全雞便當」只要130元　民眾搶翻

12星座男「誰劈腿還會回頭」？金牛暈爆、天蠍沒救了

台情侶日本血拚1億逃稅千萬　業者揭代購內幕：鎖定1漏洞

治癌不用飛日本！台灣首座重粒子中心在北榮　適用對象、費用一次看

病患兒喊2次「油飯」打斷醫師！原因曝光　護理師笑翻

「IKEA鯊鯊」治癒喪母姊妹　背後故事讓千人破防

全台連下3天！　雨最大時間曝

凌晨規模3.9地震　最大震度3級

他試吃好市多炒飯秒入坑！會員一看笑揭「靈魂」：應該帶她回家

Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

D.O.街頭簽名「小學生全不認識」XD　尷尬：媽媽應該會知道EXO...

抓包同事出軌自己也外遇　分局長遭「記2小過拔官」

踢爆詐騙台「縮洞口、擋天車」　達人實測：一般客根本夾不了

烤魷魚老闆中1億頭獎　嗨翻拿塑膠椅砸自己攤

范姜彥豐緊抱粿粿：這我老婆！　甜喊「妳是我人生最重要的事」

醫師遇蹭飯女被嗆「沒錢不要約」　他讓店員報警反制！眾人喊痛快

超狂！「炸全雞便當」只要130元　民眾搶翻

12星座男「誰劈腿還會回頭」？金牛暈爆、天蠍沒救了

台情侶日本血拚1億逃稅千萬　業者揭代購內幕：鎖定1漏洞

治癌不用飛日本！台灣首座重粒子中心在北榮　適用對象、費用一次看

病患兒喊2次「油飯」打斷醫師！原因曝光　護理師笑翻

「IKEA鯊鯊」治癒喪母姊妹　背後故事讓千人破防

全台連下3天！　雨最大時間曝

凌晨規模3.9地震　最大震度3級

他試吃好市多炒飯秒入坑！會員一看笑揭「靈魂」：應該帶她回家

美國債務違約逼近　兩大黨5／16再度談判

紐西蘭旅館大火恐10死！20人失蹤　死亡人數估再攀升

天使球星倫登拉傷進入傷兵名單　本季只有1轟

醫師遇蹭飯女被嗆「沒錢不要約」　他讓店員報警反制！眾人喊痛快

超狂！「炸全雞便當」只要130元　民眾搶翻

「朱立倫密會郭台銘」底牌曝光　徵召3基礎他全領先

直擊趙岱新「挺5月孕肚」現蹤信義區！　與周興哲兄弟檔路邊閒聊

營養師教「彩虹飲食」這樣吃！　吃滿8色食物提升防護力更健康

法人看貨櫃船公司首季有長約庇蔭　接下來估是一季比一季差

12星座男「誰劈腿還會回頭」？金牛暈爆、天蠍沒救了

挖呀挖正妹老師0濾鏡曝　甜美「鵝蛋臉」變國字臉

生活熱門新聞

全台連下3天！　雨最大時間曝

客怒爆料1520元蛋糕翻車　店家認了

周休三日提案過！他嘆：台灣老闆真不容易

台東路旁驚見「半裸蹲姿女」在地人衝現場傻眼

真的能接受周休三日？網曝4隱憂：肯定受不了

水逆結束了！命理師曝「4星座」全面轉運

深夜開車遇「半裸女」蹲路旁！高人曝身分：快去拜拜

劉芒「酒吧黑歷史」被挖出！粉絲心冷退坑：超傷人

2波全台變天　「雨更大」時間曝

10年前率先推「周休三日」！業者自評成效良好　離職員工卻有這抱怨

全台雷雨！　連下3天時間曝

台北人氣小吃徵人　月薪52000元

他試吃好市多炒飯秒入坑！會員一看笑揭靈魂

「周休三日」提案過了！5700人連署

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

月經有2情況恐是癌！醫點名：9成患者都有過

全台連下3天！　雨最大時間曝

不是手搖飲！他每天「吃1類食物」得糖尿病

客怒爆料1520元蛋糕翻車　店家認了

女歌手留遺書輕生身亡　官方沉默2天證實

白雲躺著也中槍：還是得發聲！　寬心回應楊繡惠

回憶殺！郝劭文婚禮現場曝光「釋小龍當伴郎」

相親「開4條件」被罵　32歲女委屈到哭出來

周休三日提案過！他嘆：台灣老闆真不容易

帶小3投票竟遇正宮　他被開槍又狂砍

建商給10億也不搬　鄰居力挺最強釘子戶

台東路旁驚見「半裸蹲姿女」在地人衝現場傻眼

口罩男真實長相曝光！遭影射「一堆單親媽媽後宮」

陳冠霖驚傳車禍！「對方完全沒煞車」車尾遭衝撞

後座載玉蘭花婆婆　正臉融化粉絲

更多

最夯影音

更多
Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅

Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅
狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面