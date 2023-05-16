醫師遇蹭飯女被嗆「沒錢不要約」　他讓店員報警反制！眾人喊痛快

▲醫師不願意替女網友付飯錢，被嗆「沒錢不要約」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

一名醫師近日約了女網友吃飯，對方說沒帶錢不願意付自己的部分，說「你是醫生欸就幫我付一下」，最後他用一招反制，讓眾人看了紛紛喊過癮。

該名醫師昨（15）日在Dcard發文表示，該名女網友和他聊了2天後，主動約吃飯，他也同意赴約，雖然見面時看對方不是他的菜，但他也沒多想，就當認識一般朋友。

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該女在聊天時透露上周有5個男生約她出門，但她只赴了3個約，「你算（長得）比較可以的欸」，後續問了一些身體方面的問題，原PO則給了一些意見，並替她分類請她去看專科門診。

▲醫師發文抱怨。（圖／翻攝自Dcard）



最後吃完飯，該女說「我沒帶錢耶，而且我每次出門跟男生吃飯都是男生付，上禮拜那3個也都是他們主動付錢，你就幫我付一下嘛，你是醫生欸」，讓原PO忍不住回「你就是習慣性不付錢，一直找人約吃飯蹭飯嗎？」該女則說「就是認識彼此啊！看看有沒有機會相處，男生要付錢才表示有誠意吧？」

原PO最後回，「我沒有要跟你相處，你自己付錢」，便拿著帳單向店員表示要各付各的，「我沒有要幫她付，我跟她第一次見面而已沒有很熟，如果她不付錢你們就報警吧」，該女只好透過線上付款結帳。

原PO也貼上2人的對話紀錄，可見該女離開後，氣得傳訊息表示「不想請為什麼不早說」、「看你是醫師還以為很有錢，結果連請客都付不出來」、「勸你沒錢不要約女生啦」。

▲醫師附上2人對話。（圖／翻攝自Dcard）



文章曝光後，不少網友佩服原PO的處理方式，紛紛留言說「幹得漂亮，憑什麼第一次見面就要請吃飯，是有沒有窮到蹭飯的地步」、「請容我叫你一聲哥，我之前遇到一堆蹭飯女我都沒想到可以這樣處理」、「蹭飯都不覺得不好意思欸」、「這個吃相也太難看了吧，理所當然覺得對方應該要幫自己買單」、「看個文章居然可以身心舒暢」。