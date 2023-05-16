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大陸 大陸焦點 特派現場

32歲女「相親開4條件」被罵到哭　她委屈：可以不愛請別傷害

▲▼32歲女相親開4條件「被包圍罵到哭」　她委屈：可以不愛請別傷害。（圖／翻攝抖音）

▲雅典娜被男子罵到哭出來。（圖／翻攝抖音）

記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸一名32歲女網紅「雅典娜」日前到杭州相親拿出海報，自我介紹並開出4條件尋找另一半。沒想到，一名男子立刻出來大罵，「有妳這個條件的人家為什麼選擇妳呢」、「現在大齡剩女這麼多，都是被妳這種人帶壞的」，讓雅典娜瞬間眼淚潰堤哭了出來，網友也認為男子不該說話這麼過分。

雅典娜在陸版抖音有36.7萬粉絲，影片並不忌諱透漏自己的年紀，也會開「大齡剩女」的玩笑。然而，她日前到杭州相親公園時，手上拿著「真誠找對象」的海報，公開自己有碩士學歷、身高158公分、體重45公斤，在杭州有房子，職業是廣告公司策畫，年收入15萬元人民幣左右（約66.5萬元新台幣）。

雅典娜開出5個另一半條件，包括第一，本科以上學歷；第二，上海或浙江有房子；第三，身高175公分以上；第四，願意支付5萬元人民幣（約22.16萬元新台幣）的彩禮，不議價。

▲▼32歲女相親開4條件「被包圍罵到哭」　她委屈：可以不愛請別傷害。（圖／翻攝抖音）

▲男子認為雅典娜開的條件不合理。（圖／翻攝抖音）

對此，一名眼鏡男看到後表示，「妳32了，妳自己找得什麼條件妳不知道嗎？有妳這個條件的人家為什麼選擇妳呢」，雅典娜則回嗆「你選不選跟我沒有關係啊」，男子則又開始說教「我想說你們這些女孩子為什麼就不能清醒一點呢？自己什麼條件自己不知道嗎？妳這樣容易帶壞社會風氣，妳知道吧？現在大齡剩女這麼多，都是被妳這種人帶壞的」。

眼見場面火爆，一旁圍觀的民眾也勸男子少說兩句，眼鏡男繼續說，「91年（1991年）的，她今年都多大了，她還有幾年青春啊？妳買她回家有甚麼用呢？」對此，雅典娜終於忍不住哭了出來，退到後方自己擦眼淚。

事後，雅典娜疑似情緒受到影響，發出影片後說，「可以不愛，請別傷害。每一個大齡剩女都值得愛情」，「無論我怎麼解釋，每一個人都在攻擊我的年紀，難道女孩子年齡大有錯嗎？年齡大就不能提任何條件了嗎？每個仁都有追求愛與被愛的權利，尊重別人的選擇很難嗎？你們也會老的啊」。

網友看完紛紛留言，「這男的說的話裡有一句『買她回家』嚴重貶低女性」、「這個男的自己手裡的要求女方月收入5萬人民幣，上海全款婚房一套」、「我沒覺得她要求過高啊，人家自己碩士，有房，找個本科有房的，沒什麼問題吧」，也有人說「這一看就是炒作視頻。你們還在這爭論，我真的想笑」、「人家是托相互炒作的觀眾還入戲了」。

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