貨車飛馳狂甩「好大一根」　險砸對向車輛嚇壞人！警回應了

記者陳宏瑞／高雄報導

有網友在公開臉書社團「爆料公社」上PO出一段影片，影片中一台大貨車行經高雄市湖內區和平路時，疑似車上貨物沒有綑綁好，一個巨大的鋁製條狀物突然被風吹起，隨著車速四處狂甩，對向好幾台車被嚇壞，連忙閃避，警方表示，將逕行舉發，處以3000到1萬8000元的罰鍰。

▲大貨車車上狂甩巨大的一根物品。（圖／翻攝自臉書社團爆料公社）

網友PO出的影片疑似出自大貨車後方車輛的行車記錄器，畫面中大貨車原本正常行駛在馬路上，車速不慢，車上載著好幾片疑似鋁製的屋頂波浪板，後來其中一片被風吹得翹起，最後竟隨著車子前進而狂甩，甚至甩到對向車道，此時還有一輛白色轎車從大貨車右側違規超車，幸運沒有遭波及，而對向也至少有2、3輛車經過，都嚇得閃往外側車道，所幸都沒被掃中。

▲大貨車車上狂甩巨大的一根物品。（圖／翻攝自臉書社團爆料公社）

對此，轄區湖內分局表示，全案發生在11日下午3時許，地點在湖內區和平路，大貨車運載貨物未完全固定，影響行車安全，分局將調閱週邊監視器查明事情經過，對於貨車駕駛未確實捆綁貨物以及右側白色自小客車駕駛未依規定超車部分，一併依道路交通管理處罰條例告發。

分局指出，汽機車駕駛人若裝載貨物時，應將貨物裝載牢固，避免物品掉落飛散影響其他駕駛人行車安全，如有違反規定可依道路交通管理處罰條例處以3000元以上，1萬8000元以下罰鍰；未依規定超車將裁處1200元至2400元罰鍰，將逕行舉發並通知貨車駕駛到場，依據相關事證進一步釐清是否涉及刑法公共危險罪嫌，調查後若涉及不法，立即移請臺灣橋頭地方檢察署偵辦。