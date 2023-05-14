女乘客詭異自言自語　司機關心後自信全毀：我看起來像壞人？

記者任以芳／綜合報導

女性夜間搭車總是有點不安心，大陸一名女網友乾脆直播自己搭車路線，全程自言自語，還跟司機特別強調男友是警察局長。最後，該名司機安全把女乘客送回家，同時把車上監控曝光，留言說覺得特別尷尬，差點沒自信，以為自己看起來不是好人。

通常女性朋友夜間搭車都會選擇向親朋好友透露乘車動向或資料，大陸一名女網友選擇十分新潮方式，「直播」自己搭車動線，而且還跟網友互動。

據陸媒報導稱，陜西一位出租車司機發布影片稱，「我感覺我不像壞人，昨天晚上拉一個女的，全程監控我。」

他描述工作時載到一位女性乘客，上車後就開始不斷自言自語，他以為女乘客發生什麼事，詢問之下才知道對方透過直播，全程監控自己開車路線。

▲ 女子深夜直播監控司機 。（圖／翻攝 小燃視頻）

根據司機提供錄像顯示，女乘客一開始拿手機不斷網前拍，之後亮明身份，說自己是抖音有幾百萬粉絲的網紅，男朋友是在警察局工作，並且一直強調，「我在實時直播監控，你就開你的車。」

該名司機問，「你一直自言自語，以為妳怎麼了，我該把你送去哪？」女乘客回答，「就按照導航走。」之後繼續跟網友互動直播。

後來女乘客對司機稍稍卸下心防，直播還說，「家人們，今天遇到的司機是比較好的的一個人...。」在司機好奇要求下，她特地展示手機畫面，證明確實在直播，不是自言自語。

最漏，按照導航提示把女乘客安全送到目的地後，司機稱，「都被這個女乘客整不自信了，我看起來不像是壞人吧。」

該影片曝光後引起網友們正反評論，「出發點是好的，但不能建立在別人的痛苦之上」「方式有些另類，但可以理解」、「深夜打車保護自己的方式很多，但沒必要用這種誇張的方式」「懷疑這個女網紅只是藉口，利用直播賺錢吸引眼球」。

▼ 被監控司機反問網友，「我看起來不想壞人吧？」（圖／翻攝」小燃視頻）