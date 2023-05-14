5／15兒童安全日　南投衛生局提醒14項居家環境安全檢測

▲跌墜落、壓砸傷、燒燙傷、異物梗塞、中毒是兒童常見的居家意外傷害。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

一般認為「家」是最安全的地方，民眾常因此放鬆警惕，依據衛福部110年國人死因統計結果，事故傷害高居嬰幼兒與兒童（1至14歲）死因第1位：除車禍與溺水，也包含居家事故（跌墜落、壓砸傷、燒燙傷、異物梗塞、中毒等）；南投縣衛生局指出，6歲以下嬰幼兒事故傷害常常發生在家中，尤其是客廳，本階段的孩子對外界充滿好奇與探索，爸媽及主要照顧者必須多加提防、用心打造育兒環境。

縣府衛生局長陳南松表示，做好14項居家環境檢視才能讓兒童能在家中安全活動：包括逃生口、消防設施、地面、門窗、電器、繩索、家具設施、物品收納、浴廁、嬰幼兒睡床、陽台、室內樓梯、倉庫、住家室外；他提醒家長檢視家中地板防滑及防跌、傢俱防撞、窗戶防墜、欄杆防爬、危險物品收好、插座加裝安全鎖等，降低孩童在家活動的危險。

▲▼南投縣政府提供居家環境安全改善小秘訣。（圖／南投縣政府提供，下同）

衛生局也提供居家安全環境改善小秘訣：1.桌上不放置桌巾，如有桌巾應使用重物（如玻璃）固定，使其不能隨意拉動。2.傢俱的尖角應以軟質護角包覆，也可使用不穿的衣服墊肩固定於桌角，以防止兒童碰撞到尖物。3.櫃子門應加鎖，也可用童軍繩或安全扣套入櫃子兩端的把手上，以防幼兒隨意拉扯而導致櫃子打開。4.不使用的插座應加護蓋，以防兒童玩弄而導致觸電。5.地面上的電線應用配線槽固定，也可使用耐熱的塑膠條或管，可將電線收納在其中並將其固定於牆角或柱子邊。6.可利用海綿地墊將其凹槽寬度作成比門板寬一些，使其能卡住避免門突然關上，並在中間穿上線並附上小吸盤，平日可貼在門板上以備不時之需。

7.可利用手機套、衛生紙袋或塑膠袋做為窗簾繩收納的袋子，將其固定於牆壁高處，使幼兒無法碰觸的地方。8.浴室內的物品架設置在兒童碰觸不到的地方。9.浴室地面全部鋪上防滑墊（或防滑貼紙），平時浴缸內不儲水並貼防滑片，以避免兒童滑倒，並隨時保持通風狀態。10.浴室內櫃角應加護角，或利用塑膠套包好，避免受傷。11.可利用樓梯口加裝防護柵欄，且扶手加裝木板，避免兒童攀爬。12.樓梯間扶手的尖角可用布纏繞綁緊，可達安全效果。

民眾若不知如何布置安全居家環境，可至國民健康署網站下載「兒童居家安全環境檢視手冊」（https://reurl.cc/1eqNeQ）。