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母親節吃法餐！小樂沐仲夏新菜單　盛宴牛菲力滿足媽媽味蕾

▲小樂沐,法餐。（圖／記者游瓊華攝）

▲亞洲最佳女主廚陳嵐舒打造的法餐品牌《小樂沐Le Côté LM 》在母親節推出2023春夏菜單。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

由亞洲最佳女主廚陳嵐舒打造的法餐品牌《小樂沐Le Côté LM 》在母親節推出2023春夏菜單，主餐之一的牛菲力融匯來自台中豐原的大蔥，先是解構、再重組「蔥」的意象：微微炙燒大蔥皮，包裹煨煮的蔥白，切條後再上爐火香烤，最後再撒上綠意蔥粉，色、香、味俱全，超滿足媽媽味蕾。

廚藝總監陳嵐舒與主廚方柏儼推出的2023春夏菜單中，選自澎湖的黃金鯧，肉質細緻紮實，僅需乾煎至七分熟，讓鮮甜風味自然展現。此外，小樂沐更與台東原生植物園合作，依循季節栽種產物，挑選富有稠度的蔬菜「川七」入盤，襯起魚肉線條，食感豐富；搭配的醬汁是由龍蝦高湯勾兌柑橘醬汁，搭配日本山椒，予以味蕾衝擊而驚喜的滋味。

讓饕客驚喜的還有侍酒師林東瑩巧思搭佐「鮮味」的酒款，主廚也帶著內場廚師「走出廚房」，與饕客們拉近距離。

▲NAKAMA,築間。（圖／記者游瓊華攝）

▲築間餐飲集團的全新和洋料理品牌「NAKAMA」也在試營運中。（圖／記者游瓊華攝）

同樣鎖定母親節的還有築間餐飲集團的全新和洋料理品牌「NAKAMA」，提供8款套餐，價格落在820元至1880元之間，其中最奢華的「日本和牛紐約客」，軟嫩中略帶嚼勁，肉質軟嫩入口後肥而不膩，大大滿足和牛饕客的味蕾。「NAKAMA」從今天起到5月31日推出憑電子「夥伴召集令」即可享88折的開幕限定優惠。

▲NAKAMA,築間。（圖／記者游瓊華攝）

▲「NAKAMA」是築間今年的第二個全新品牌。（圖／記者游瓊華攝）

「NAKAMA」是築間今年的第二個全新品牌，築間餐飲集團董事長林楷傑表示，今年預估將再開出3至4個全新品牌，鍋物品牌將推出麻辣火鍋、燒肉品牌預計推出個人韓式燒肉及鎖定中高價位的韓式高檔燒肉。

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