酒店少爺偷信用卡...帶妹住高檔飯店「1晚豪擲8萬」　摩鐵狂歡被逮

記者邱中岳／台北報導

北市警中山分局日前接獲報案，竊賊潛入北市中山區行竊，偷到信用卡後竟然帶飯局妹，到北市高檔飯店「過夜」，事後又繼續闖空門偷走被害人信用卡、身分證，南下台中、高雄甚至台東，利用被害人身分證租車，並持偷來的信用卡盜刷，沒錢之後，又在台中闖空門偷走皮夾內的信用卡、現金，到台北盜刷名牌服飾，最後帶年輕嫩妹到新北市樹林汽車旅館喝酒時被警方逮捕。

警方調查，25歲的黃姓男子，平時在酒店當少爺，因為缺錢花用，竟然跑到北市中山區，鎖定無人民宅攀爬進入，並偷走被害人的皮夾，取出裡面信用卡以及現金，豪擲8萬元帶著飯局妹，入住北市信義區高檔酒店過夜。

▲北市酒店少爺缺錢，竟台北偷信用卡，然後豪刷8萬元帶飯局妹入住高檔飯店。（圖／記者邱中岳翻攝）

7天後又繼續回到中山區以同樣手法潛入民宅，再度偷走皮夾內的信用卡、現金，甚至將被害人新買的球鞋一併偷走，並且透過管道銷贓換得現金，得手後立刻南下。

據了解，黃姓嫌犯到了台中，利用被害人身分證租車，並且盜刷被害人信用卡消費，一共前往台中、高雄甚至台東等地探望朋友，且期間都是用被害人信用卡消費。

▲酒店少爺缺錢竟在台北偷信用卡南下盜刷，又在台中偷信用卡北上狂買名牌衣變賣。（圖／記者邱中岳翻攝）

黃嫌最後又鎖定台中的民宅入內行竊，將被害人的信用卡偷走，並且一路跑回台北，利用台中偷來的信用卡，購買名牌服飾、一雙要價7千多元的名牌球鞋，接著銷贓兌換現金。

警方發現，嫌犯在台北犯案，從4月19日至21日，就闖進了11間空門，並且搜刮被害人財物，從台中北上之後，還不知已經被警方鎖定，還找來年輕超嫩的傳播妹，前往新北市樹林區的汽車旅館狂歡，當場被警方逮個正著。

警方目前清查，台北、台中共計13名被害人受害，目前也將持續清查是否有更多人遭竊，黃姓嫌犯也坦承，因為缺錢所以才闖空門行竊，事後也都沒回家住在汽車旅館躲避警方追查，警方事後也依竊盜、詐欺以及偽造文書以及贓物罪嫌送辦。