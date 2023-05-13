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擋不住反攻！俄軍首次承認在巴赫姆特撤退　瓦格納首腦坦言潰敗

▲▼烏軍5月11日在戰爭前線巴赫姆特（Bakhmut）附近進攻作戰結束後，在俄羅斯陣地發現俄軍迷彩帽，並給一名被俘的俄軍餵水。（圖／路透）

▲烏軍5月11日在戰爭前線巴赫姆特（Bakhmut）附近進攻結束後，給一名被俘的俄軍餵水喝。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄烏雙方在烏東重鎮巴赫姆特（Bakhmut）交戰膠著數月，莫斯科12日首度在官方聲明中承認，俄軍在巴赫姆特地區向北方後撤，並撤退至一處「更有利的防禦陣地」。俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）則將此稱為「潰敗」。現在雙方報告皆認為，烏克蘭取得了6個月來的最大進展。

▲▼烏軍5月11日在戰爭前線巴赫姆特（Bakhmut）附近進攻作戰結束後，在俄羅斯陣地發現俄軍迷彩帽，並給一名被俘的俄軍餵水。（圖／路透）

▲數名烏克蘭軍人站在一名被俘的俄軍士兵旁邊。（圖／路透）

根據路透社、衛報報導，俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）12日表示，俄軍已經擊退烏軍26次進攻，但在巴赫姆特西北部一座水庫附近的俄軍部隊則撤退至「更有利的防禦陣地」重新集結。他還表示，烏克蘭派出1000餘名士兵與多達40輛坦克，向巴赫姆特北部發起攻勢。報導稱，若此說法得到證實，這將是烏克蘭自去年11月以來最大規模的進攻。

然而，領導巴赫姆特作戰的瓦格納傭兵首腦普里格津，卻出面打臉俄國國防部說法。他在一段錄音檔中表示，「不幸的是，科納申科夫所描述的應稱為『潰敗』，而非戰力重整。」他直言，「沒有所謂戰術上的撤退……現在發生的是國防部軍隊從兩側徹底潰逃。別撒謊了……我們的兩翼正在崩解……這一切都將導致俄羅斯的巨大悲劇。」

▲▼烏軍5月11日在戰爭前線巴赫姆特（Bakhmut）附近進攻作戰結束後，在俄羅斯陣地發現俄軍迷彩帽，並給一名被俘的俄軍餵水。（圖／路透）

▲烏軍在巴赫姆特附近的陣地發現俄軍迷彩帽。（圖／路透）

普里格津12日也在另一段影片中強烈批評，俄軍領導層「放棄」陣地，讓烏軍占據能俯瞰巴赫姆特的戰略高地，並打通從西部進入市區的主要高速公路，這可能導致瓦格納傭兵面臨被包圍的風險，「就在今天，失去了Berkhivka水庫附近5平方公里的區域，失去了他們所放棄的領土。」

▲▼在烏東前線重鎮巴赫姆特（Bakhmut）附近作戰的烏軍士兵。（圖／路透）

▲在巴赫姆特附近作戰後於陣地中稍作休息的烏軍士兵。（圖／路透）

此前有類似報導稱，烏克蘭在巴赫姆特南部向前推進，但總統澤倫斯基淡化了已開始大舉反攻的說法並表示仍需要更多時間運送軍備。烏克蘭東部軍隊發言人奇列瓦蒂（Serhiy Cherevatyi）表示，「連續3天反攻下，烏軍在巴赫姆特地區解放了17.3平方公里的領土。」烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Maliar）先前也證實烏軍在巴赫姆特推進了2公里，過去一周沒有失去任何陣地，而敵軍則折損大量兵力。

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