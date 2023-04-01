▲孩童居家燙傷如何預防及緊急處理，林口長庚教您守護寶貝。（圖／林口長庚提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為了守護孩童的安全，林口長庚紀念醫院在兒童節前夕，舉辦系列關懷活動，邱政洵副院長特地蒞臨給予小朋友加油鼓勵，提醒家長慎防幼童居家燒燙傷意外發生，如何預防及緊急處理都非常重要，讓孩子在安全環境下放心成長！一般整形外科顏琤嬑醫師也透過有趣的「醫師姐姐Q&A」，讓家長瞭解預防孩童居家燙傷的小妙方！

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顏琤嬑醫師表示，家，是溫暖的避風港，但對於尚未發展完全，卻又充滿好奇心的小朋友而言，日常生活中稍不留意都可能讓幼童產生傷害，不論是餐桌上的熱湯、熱水壺，甚至插座，都讓兒童發生意外遭燒燙傷的可能。

六歲的澎澎因為拉扯桌巾、不慎翻倒熱湯造成腿部嚴重燙傷，心急又自責的父母趕緊帶著他到醫院求助，顏醫師提醒，居家常見小朋友燒燙傷的原因為：家長泡牛奶或煮熱水不慎打翻、洗澡水溫度過熱不小心燙傷等意外事件，燒燙傷除了影響生理功能之外，也會對小朋友心理造成影響，讓家長感到十分內疚及困擾。預防勝於治療，兒童的燙傷或燒傷都是可以事先做好預防的，顏醫師提醒家長們謹記下列預防及處理兒童燒燙傷的方法：

一、 手拿熱湯時記得出聲提醒家人，以避免孩童靠近。

二、 任何可能造成傷害的設備（如微波爐、熱水壺、電鍋），都應收納在幼童碰不到、甚至看不到的地方。

三、 在食用熱飲時，要確保溫度適宜才可以喝。

四、 洗澡時應先放冷水，再放熱水，一定要先測試水溫合宜再開始洗澡。

五、 插座要遠離小朋友能摸到的地方，並用保護蓋蓋住。

六、 停在路邊剛熄火的機車，排氣管很燙，不可以讓孩童靠近！

兒童若是不幸遇到燒燙傷，可以按照「沖、脫、泡、蓋、送」這五大步驟處理：

一、 沖，沖冷水，連續沖水15-30分鐘，快速降低皮膚表面溫度。

二、脫，脫衣物，充分潤濕後再小心除去衣物，儘量避免將傷口上水泡弄破。

三、 泡，泡在冷水中15分鐘，可減輕疼痛和穩定情緒。

四、 蓋，使用清潔乾淨的毛巾或布單、紗布覆蓋傷口，避免傷口感染及身體失溫。

五、 送，送醫院，儘快送醫處理，絕不能採用塗牙膏、醬油等錯誤的方式，更不應急著送醫而忽略了立即沖水。

學會這五大步驟，就可以降低燒燙傷對孩童的傷害！如果孩童係因觸電燒傷，不要猶豫，應立即將孩童送醫治療！