　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

孩童居家燙傷如何預防及緊急處理　林口長庚教您守護寶貝

▲孩童居家燙傷如何預防及緊急處理

▲孩童居家燙傷如何預防及緊急處理，林口長庚教您守護寶貝。（圖／林口長庚提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為了守護孩童的安全，林口長庚紀念醫院在兒童節前夕，舉辦系列關懷活動，邱政洵副院長特地蒞臨給予小朋友加油鼓勵，提醒家長慎防幼童居家燒燙傷意外發生，如何預防及緊急處理都非常重要，讓孩子在安全環境下放心成長！一般整形外科顏琤嬑醫師也透過有趣的「醫師姐姐Q&A」，讓家長瞭解預防孩童居家燙傷的小妙方！

▲孩童居家燙傷如何預防及緊急處理

[廣告]請繼續往下閱讀...

顏琤嬑醫師表示，家，是溫暖的避風港，但對於尚未發展完全，卻又充滿好奇心的小朋友而言，日常生活中稍不留意都可能讓幼童產生傷害，不論是餐桌上的熱湯、熱水壺，甚至插座，都讓兒童發生意外遭燒燙傷的可能。

▲孩童居家燙傷如何預防及緊急處理

六歲的澎澎因為拉扯桌巾、不慎翻倒熱湯造成腿部嚴重燙傷，心急又自責的父母趕緊帶著他到醫院求助，顏醫師提醒，居家常見小朋友燒燙傷的原因為：家長泡牛奶或煮熱水不慎打翻、洗澡水溫度過熱不小心燙傷等意外事件，燒燙傷除了影響生理功能之外，也會對小朋友心理造成影響，讓家長感到十分內疚及困擾。預防勝於治療，兒童的燙傷或燒傷都是可以事先做好預防的，顏醫師提醒家長們謹記下列預防及處理兒童燒燙傷的方法：
一、 手拿熱湯時記得出聲提醒家人，以避免孩童靠近。
二、 任何可能造成傷害的設備（如微波爐、熱水壺、電鍋），都應收納在幼童碰不到、甚至看不到的地方。
三、 在食用熱飲時，要確保溫度適宜才可以喝。
四、 洗澡時應先放冷水，再放熱水，一定要先測試水溫合宜再開始洗澡。
五、 插座要遠離小朋友能摸到的地方，並用保護蓋蓋住。
六、 停在路邊剛熄火的機車，排氣管很燙，不可以讓孩童靠近！

兒童若是不幸遇到燒燙傷，可以按照「沖、脫、泡、蓋、送」這五大步驟處理：
一、 沖，沖冷水，連續沖水15-30分鐘，快速降低皮膚表面溫度。
二、脫，脫衣物，充分潤濕後再小心除去衣物，儘量避免將傷口上水泡弄破。
三、 泡，泡在冷水中15分鐘，可減輕疼痛和穩定情緒。
四、 蓋，使用清潔乾淨的毛巾或布單、紗布覆蓋傷口，避免傷口感染及身體失溫。
五、 送，送醫院，儘快送醫處理，絕不能採用塗牙膏、醬油等錯誤的方式，更不應急著送醫而忽略了立即沖水。
學會這五大步驟，就可以降低燒燙傷對孩童的傷害！如果孩童係因觸電燒傷，不要猶豫，應立即將孩童送醫治療！

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
破兄弟隊史紀錄！中職開幕戰18395人擠爆球場
獨／海軍151艦隊中士執勤突昏迷　頭部重創不治
湖南書記會見馬英九　讚：不折不扣的網紅
才剛吃飽！肚子突發出「怪聲」　腸胃醫師：8症狀要就醫
快訊／高雄眷村墜樓命案！　海軍士官長當場死亡
吳心緹突公開大肚照！認「做了一件成熟的事」
人妻搭上房仲！戰遍南部汽旅　她愛瘋：敢用命拿孩子

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

免油炸勾芡！「乾燒蝦仁」口感很濃郁　選對豆瓣醬更對味

清明連假第2天！國道7大地雷路段恐塞爆　「國5北上要回堵午夜」

孩童居家燙傷如何預防及緊急處理　林口長庚教您守護寶貝

快訊／不是愚人節玩笑！雪山主峰罕降4月雪　積雪最深逾30cm　

瘋出國！清明首日旅客擠爆桃機　運量逾10.3萬「破春節紀錄」

明起4天連假放晴！高溫飆35度　上班日再變天「一圖看降雨熱區」

爽吃半熟蛋「4天上吐下瀉」狂掉8kg　他爆慘劇：這些動作是大忌

全台唯一「雞蛋自動販賣機」　裸蛋販售！他曝影片：掉下來不會破

明天仍會塞！12條易塞省公路出爐　「國道客運仍有逾7成空位」

猴痘個案將可返家照護　醫提醒：近距離接觸逾3小時「傳染風險高」

小主人找比特犬「互碰鼻子」　被牠溫柔回應逗樂！網融化

和萌貓合唱《烏梅子醬》　牠完美對拍沒走音：喵~ 片

天母40年「茉莉小吃店」熄燈　湧人潮排隊搶吃最後回憶！

萌娃牽錯人丟爹在後面　抬頭確認不是爸秒放手

有仇必報！Disney+「男神花式復仇」　李智雅再灑狗血.李聖經虐戀金英光

哈孝遠妻控訴大姑：想佔有她孩子　遭哈平遠反擊「欠債被黑道盯上」！

工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

張學友曝演唱會台灣場進度　認不怕老..自虧快被五月天超越XD

張惠妹激瘦登場！飆《血腥愛情故事》　「開深V+曬鉛筆腿」睽違6年唱回高雄

幼貓「被車撞癱」淋雨3天　獲救後埋頭猛吃安心甜睡

免油炸勾芡！「乾燒蝦仁」口感很濃郁　選對豆瓣醬更對味

清明連假第2天！國道7大地雷路段恐塞爆　「國5北上要回堵午夜」

孩童居家燙傷如何預防及緊急處理　林口長庚教您守護寶貝

快訊／不是愚人節玩笑！雪山主峰罕降4月雪　積雪最深逾30cm　

瘋出國！清明首日旅客擠爆桃機　運量逾10.3萬「破春節紀錄」

明起4天連假放晴！高溫飆35度　上班日再變天「一圖看降雨熱區」

爽吃半熟蛋「4天上吐下瀉」狂掉8kg　他爆慘劇：這些動作是大忌

全台唯一「雞蛋自動販賣機」　裸蛋販售！他曝影片：掉下來不會破

明天仍會塞！12條易塞省公路出爐　「國道客運仍有逾7成空位」

猴痘個案將可返家照護　醫提醒：近距離接觸逾3小時「傳染風險高」

菲律賓106歲刺青師成「時尚雜誌」最年長封面人物

開幕戰18395人進場破兄弟隊史紀錄！現場商品銷售破500萬

獨／海軍151艦隊35歲中士死亡！旭海艦執勤突昏迷　頭部重創不治

一直覺得累！他20年「靠喝1飲品」提神　醫一驗驚呆：都爆表了

150人受困大樓！《詭樓》致命黑霧無處逃　人推人老婦斷手慘況曝

3歲女兒幫塗指甲油！　王陽明「刺青帥爸→小公主」太萌

國際貨幣基金核准156億美元計畫　助烏克蘭復甦

廖健富代打3分砲、林立追加陽春砲　桃猿8局4比1兄弟

湖南書記讚馬英九回鄉變網紅　雙方共識：兩岸青年交流刻不容緩

「曾是總統避難所」角色扮演遊戲卻撞鬼！　毛骨悚然現場照曝光

監視器驚見法鬥「交疊姿勢69分」 客廳激戰網笑翻...主人看到秒崩潰

生活熱門新聞

LINE BANK也發錢了！今6000元入帳「14家銀行一次看」

「又多2家銀行」搶發6000元！他起床爽歪：收到了

阿嬤插隊！她嗆「快死掉也須排隊」司機再補2刀

國道開7hrs「台北→還沒到嘉義」！駕駛吼不想活了

普發現金6千！中華郵政宣布提早4/2入帳　「400多萬人受惠」

明天雨更猛！清明連假降雨熱區出爐

撞球妹「自帶雙球」鄉民暴動！1亮點卻讓人笑了

好市多骨灰罈紅茶「新包裝美到哭」　會員：這罐我可以

比草仔粿猛！這家又推3杯「台灣新口味」

麥當勞「4/1起這1物下架」　他哭喊：再也喝不到了

哪家連鎖店奶茶最好喝？內行推爆它

孩也收到了！「他2萬4000元一次入袋」　網友炸鍋

「啪1次就中獎」女友懷雙胞胎　男大生哭窮！全場氣瘋

6點前就上國道　他見車潮崩潰「時速只有20」

更多熱門

相關新聞

林口長庚　「精準醫學檢驗中心」開幕　

林口長庚　「精準醫學檢驗中心」開幕　

桃園市副市長王明鉅6日出席林口長庚紀念醫院「精準醫學檢驗中心與免疫檢驗中心」開幕式表示，檢驗醫學是醫學發展與進步的重要基礎，更是醫院內外科與各科的好夥伴，彼此之間密切合作才能促進醫療技術的大幅前進，期許長庚醫院持續努力，帶領台灣醫學朝向全球頂尖的目標邁進。

肉鬆也上榜！醫點名「害發炎3食物」少吃　

肉鬆也上榜！醫點名「害發炎3食物」少吃　

林口長庚推廣「四不一要」正確使用抗生素

林口長庚推廣「四不一要」正確使用抗生素

歷經3癌治療歷程　她用肚皮舞舞動人生　　

歷經3癌治療歷程　她用肚皮舞舞動人生　　

快訊／林志穎傳「清醒喜訊」！

快訊／林志穎傳「清醒喜訊」！

關鍵字：

孩童居家燙傷林口長庚一般整形外科顏琤嬑醫師

讀者迴響

熱門新聞

樂高買家好眼熟！「男星親自面交」全被拍

D社愚人節重磅閃光！李到晛愛上大5歲朴涎鎮　浪漫約會寒冬堆雪人

即／高雄超夯IG景點驚爆墜樓　女當場死亡

快訊／李到晛霸氣認愛！　「對她有好感」戀上《黑暗榮耀》林智妍

領6000元先跑！10銀行今入帳　ATM卡1關鍵多等9天

民營銀行搶發6000！中信、台新今入帳

即／嘉義台82轎車自撞「整車撞爛」　20歲女乘客慘死

1年報案1318次！暴警鐵橇破門　私刑上銬封口

劉書宏牽手斯亞！曝3年前沒發展主因：身邊有茵聲

本土劇女星爬山「穿超辣」！

LINE BANK也發錢了！今6000元入帳「14家銀行一次看」

「又多2家銀行」搶發6000元！他起床爽歪：收到了

阿嬤插隊！她嗆「快死掉也須排隊」司機再補2刀

國道開7hrs「台北→還沒到嘉義」！駕駛吼不想活了

普發現金6千！中華郵政宣布提早4/2入帳　「400多萬人受惠」

更多

最夯影音

更多
小主人找比特犬「互碰鼻子」　被牠溫柔回應逗樂！網融化

小主人找比特犬「互碰鼻子」　被牠溫柔回應逗樂！網融化
和萌貓合唱《烏梅子醬》　牠完美對拍沒走音：喵~ 片

和萌貓合唱《烏梅子醬》　牠完美對拍沒走音：喵~ 片

天母40年「茉莉小吃店」熄燈　湧人潮排隊搶吃最後回憶！

天母40年「茉莉小吃店」熄燈　湧人潮排隊搶吃最後回憶！

萌娃牽錯人丟爹在後面　抬頭確認不是爸秒放手

萌娃牽錯人丟爹在後面　抬頭確認不是爸秒放手

有仇必報！Disney+「男神花式復仇」　李智雅再灑狗血.李聖經虐戀金英光

有仇必報！Disney+「男神花式復仇」　李智雅再灑狗血.李聖經虐戀金英光

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面