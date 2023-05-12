企鵝妹遇「新竹李多慧」　40秒過程讓她驚豔

▲企鵝妹正進行徒步環台。（圖／翻攝自企鵝妹IG）



記者崔子柔／綜合報導

南韓知名實況主「企鵝妹」柳允進來台徒步環島，旅程中不斷開直播和粉絲互動，各種突發狀況總是引起討論。企鵝妹10日中午到新竹城隍廟附近，突然遇到市長高虹安，讓不少鄉民笑說「是李多慧」，不過也有人說，「第一個出來蹭的政客」。

企鵝妹直播中可見，高虹安身穿白襯衫，提了一個粉色袋子遞給企鵝妹，過程不到40秒，疑似高虹安助理則在後方進行拍攝。

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▲高虹安遞禮物給企鵝妹。（圖／翻攝自twitch／Jinnytty）



相關內容被網友轉發到PTT，就有許多鄉民開玩笑說，「李多慧吧，哪是高虹安」、「他鄉遇老鄉」、「明明是李多慧」、「到底為啥大家都說跟李多慧很像」。

也有人指出高虹安在蹭企鵝妹，「第一個蹭」、「市長這樣蹭第一個，是沒事做嗎」、「答案揭曉，第一個出來蹭的大牌政客就是土」、「蹭好蹭滿」。

▲▼鄉民留言。（圖／翻攝自PTT）



不過也有人認為，高虹安迅速打招呼、送禮結束，不到蹭的程度，「還好，區長還有昨天的里長才叫蹭，硬要跟直播觀眾講話的那種」、「送個伴手禮就走了」、「不多廢話，我也覺得不是蹭」、「講不到一分鐘也被說蹭」。

至於企鵝妹怎麼想？她認為，在高虹安出現的時候，剛好有不少人想要合照，所以企鵝妹感覺是有點敷衍，外加高稱自己是市長，「隨便跑出一個人說自己是市長，也毫無架子，說完給完東西就走，瞬間有點難相信啊！」後來經聊天室確認後，企鵝就呈現較驚豔的反應。