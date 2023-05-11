台積電技術論壇登場　魏哲家幽默開講「拜託客戶幫忙多說好話」

▲台積電總裁魏哲家。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／新竹報導

台積電2023年技術論壇今日登場，論壇開場也由台積電總裁魏哲家進行專題演講，魏哲家也針對摩爾定律表示，過去講摩爾定律都是說一段時間要有製程的進步，或是密度的增加，但其實摩爾定律的精神在於進步，每過兩年一定要有地方有所進步，像降低成本或提高效能等。

魏哲家今日演講先回顧近日全球重要大事對半導體產業的衝擊和影響，更表示烏克蘭戰爭也確實影響半導體的成本，雖然很多人可能認為烏克蘭戰爭，用俗話來說就是關我屁事，不過實際面上也確實對產業造成影響，更以台積電購買氖氣成本上升6成來舉例。

不過魏哲家也不改幽默本色，對現場來賓喊話，希望在座的各位老闆不要擔心台積電要漲價，因為台積電很努力來控制成本。

提到AI技術，魏哲家也幽默表示，雖然今天他的講稿不是ChatGPT寫的，但他保證明年肯定會請他幫忙，更分享一個小故事，表示他跟一位AI領先的客戶吃飯的時候，他就問他說：「朋友！你真的是我的朋友嗎？」，他也笑著解釋，台積電賣這位客戶東西只賣600塊，但跟他們買東西卻要20萬，所以才會這樣問，不過這位客戶也說，「這就是價值所在」。

魏哲家談到車用電子發展也表示，這些科技可以讓車子實現自動駕駛，未來可能也不用方向盤了，但他也笑說，這樣的車他才不坐，因為不能自己控制，不過他又話鋒一轉，說除非這台車裝的是台積電的晶片，語畢，全場大笑。

魏哲家也接著問在場賓客，誰沒有塞過車，如果有人沒塞車過，他還真想問他住在哪裡，隨即也表示，藉由自動駕駛平均調配車速，可以讓行車變得更快速更有效率。

但魏哲家也說，AI與5G唯一沒辦法做到的，就只是沒辦法讓政治家更有智慧，現在已經有智慧家庭、智慧城市、智慧車等應用，這些技術充滿商機。

魏哲家也強調，台積電其中一個最重要的成功關鍵就是「信任」，他也舉韓國和美國同業舉例，表示如果對方也會設計相同產品，你敢把產品給對方代工嗎？而台積電都是先讓客戶成功，台積電再靠著和他們做生意成長，而想讓這樣的模式成功，必須要彼此無私合作和信任，才能有效降低成本。

魏哲家最後也笑說，現在景氣那麼差，一定要客戶幫忙多說好話，隨後他便介紹聯發科總經理陳冠州上來分享和台積電合作的經驗。