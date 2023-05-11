美眾議員首度回應炸台積電爭議　批中共斷章取義

▲美眾議員摩爾頓（Seth Moulton）首度回應炸台積電爭議。（示意圖／記者高兆麟攝、達志影像／美聯社）



文／中央社記者徐薇婷華盛頓10日專電

美國聯邦眾議員摩爾頓據報導在智庫研討會上提出「炸掉台積電」的說法，引起熱議。摩爾頓今天獨家向中央社和Focus Taiwan表示，中共選擇性擷取他的發言，試圖挑撥台美關係。

民主黨籍的摩爾頓（Seth Moulton）近日出席美國智庫「梅肯研究院」（Milken Institute）研討會，談到晶片問題時提及「炸毀台積電」的說法，疑遭中國影片平台抖音中的相關片段斷章取義，引起台灣社會不少熱議。

摩爾頓今天透過中央社和Focus Taiwan首度回應，他批評中共刻意對他發言斷章取義，再次試圖利用虛假訊息挑撥美台關係。

摩爾頓指出，他近日在一場嚇阻中國的研討會上，討論如何能讓中共認為犯台將付出高昂代價的主意。他指控，中共選擇性擷取他的發言，在社群網路上散播，試圖破壞台美夥伴關係。

摩爾頓忿忿不平表示：「這是中共猖獗利用虛假訊息對付台灣人民的另一例證。」

▲影片36：23至37：44處為摩爾頓提及台積電片段。

摩爾頓說，他很驕傲能支持台灣蓬勃的民主與經濟，他很榮幸能在去年秋天訪問台灣，並於過去6個月與總統蔡英文會面兩次。他致力確保台灣做好捍衛自己的準備，能對抗任何試圖利用武力改變現狀的作為，也致力維繫台海與印太區域的和平與穩定。

根據「梅肯研究院」官網影片，摩爾頓當時在談及晶片問題時表示：「好的，你知道的，我指的是，這是為了嚇阻而提出的有趣想法之一，這是要向中國表明，如果你入侵台灣，我們將炸毀台積電。」

他說：「我只是拋出這個議題，不必然因為這是最佳策略，而是這是一個例子，當然台灣人確實不會喜歡這個主意，對吧？」

不過，中國抖音平台相關短片裡，與台積電有關的內容上下文被省略。