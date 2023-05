美眾議員首度回應炸台積電爭議　批中共斷章取義

▲美眾議員摩爾頓(Seth Moulton)首度回應炸台積電爭議。(示意圖/記者高兆麟攝、達志影像/美聯社)



文/中央社記者徐薇婷華盛頓10日專電

美國聯邦眾議員摩爾頓據報導在智庫研討會上提出「炸掉台積電」的說法,引起熱議。摩爾頓今天獨家向中央社和Focus Taiwan表示,中共選擇性擷取他的發言,試圖挑撥台美關係。

民主黨籍的摩爾頓(Seth Moulton)近日出席美國智庫「梅肯研究院」(Milken Institute)研討會,談到晶片問題時提及「炸毀台積電」的說法,疑遭中國影片平台抖音中的相關片段斷章取義,引起台灣社會不少熱議。

摩爾頓今天透過中央社和Focus Taiwan首度回應,他批評中共刻意對他發言斷章取義,再次試圖利用虛假訊息挑撥美台關係。

摩爾頓指出,他近日在一場嚇阻中國的研討會上,討論如何能讓中共認為犯台將付出高昂代價的主意。他指控,中共選擇性擷取他的發言,在社群網路上散播,試圖破壞台美夥伴關係。

摩爾頓忿忿不平表示:「這是中共猖獗利用虛假訊息對付台灣人民的另一例證。」

▲影片36:23至37:44處為摩爾頓提及台積電片段。

摩爾頓說,他很驕傲能支持台灣蓬勃的民主與經濟,他很榮幸能在去年秋天訪問台灣,並於過去6個月與總統蔡英文會面兩次。他致力確保台灣做好捍衛自己的準備,能對抗任何試圖利用武力改變現狀的作為,也致力維繫台海與印太區域的和平與穩定。

根據「梅肯研究院」官網影片,摩爾頓當時在談及晶片問題時表示:「好的,你知道的,我指的是,這是為了嚇阻而提出的有趣想法之一,這是要向中國表明,如果你入侵台灣,我們將炸毀台積電。」

他說:「我只是拋出這個議題,不必然因為這是最佳策略,而是這是一個例子,當然台灣人確實不會喜歡這個主意,對吧?」

不過,中國抖音平台相關短片裡,與台積電有關的內容上下文被省略。

