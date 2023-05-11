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帶媽媽出遊！台灣虎航推超殺機票「日韓機票千元起」　10點開搶了

▲▼燦星台灣虎航高知首航，台灣虎航。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台灣虎航推出母親節優惠機票。（圖／記者蔡玟君攝）

記者李姿慧／台北報導

母親節將至，台灣虎航出招，宣布推出「送媽媽一個WOW　帶她出遊去」，今(11)日上午10點開搶，祭出韓國單程機票1,099元起、日本單程機票1,799元起，旅行期間5月11日至6月30日。

台灣虎航推出「送媽媽一個WOW　帶她出遊去」優惠，包括日本單程機票未稅1,799元起、韓國單程未稅1,099元起、泰國單程未稅2,099元起、菲律賓單程未稅1,699元起、越南單程未稅1,799元起。

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相關優惠機票自5月11日10時起至5月12日23時59分限時開搶，旅行期間為5月11日至6月30日，優惠價機位開放銷售日期及機位數有限，售完為止。

機票達人「蓋瑞哥 機票獵人」在臉書上指出，虎航母親節促銷目的很單純，就是5、6月的清艙，換句話說，現在去官網看到普通偏便宜的機票，會落入這次的促銷活動當中，便宜會更便宜。反之，熱門時段不會促銷變便宜，例如端午節連假就別想了。

機票達人「蓋瑞哥 機票獵人」也在臉書上公布，華航「桃園=吉隆坡」機票清倉降價，調降3千元，最低價8695元。「蓋瑞哥 機票獵人」表示，這班調降價格的時間帶是早去午回 ，時間帶很棒，清艙的特價機票在6月13日以前都找得到。華航最近促銷降價的幅度都有3000元左右，甚至比之前旅展用優惠碼還要便宜。
 

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