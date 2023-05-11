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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文遭控擋BNT　郭正亮揭政府壓力來源

▲▼總統蔡英文出席FAPA四十週年慶祝餐會 。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文 。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨政府遭鴻海創辦人郭台銘指控曾阻擋他捐贈BNT疫苗，引來各界關注。前立委郭正亮說，總統蔡英文最初想發展國產疫苗，但沒想到疫情發展那麼快，結果卡住，後來除了郭台銘，慈濟也出來，甚至說再不放行就要出來開記者會，總統府在這樣的壓力下才准。

郭正亮在《下班瀚你聊》說，政府的理解，認為上海復星的授權沒有含台灣，因為台灣沒被寫在合約裡面，所以叫駐德代表謝志偉去試，但BNT是小的新藥研發廠，讓輝瑞入資，跟BNT簽約，說BNT只負責德國歐盟跟土耳其，所以輝瑞弄了大中華地區跟上海復星簽約，卻沒提到台灣。

郭正亮指出，政府叫駐德代表謝志偉去努力，但BNT沒有答應，事實上因為輝瑞不同意，認為這會引來官司，如果賣台灣，上海復星會告，BNT承受得住嗎？它只是個小藥廠，那台灣這邊理解成中國大陸介入，但也有可能就只是商業利益，只是後面上海復星作夢也沒想到，中國大陸不給BNT落地。

郭正亮也說，蔡英文一心想發展國產疫苗，但沒想到疫情發展那麼快，之後在郭台銘還有主要是慈濟的壓力下才放，因為慈濟那時候說還要卡就要出來開記者會。

面對郭台銘指控，總統府發言人林聿禪澄清，早在2020年6月起，政府便已開始與包括國際疫苗廠商，進行洽談AZ、BNT及Moderna等疫苗採購合約；而關於BNT疫苗採購，原定於2021年3月後陸續交貨，卻遭遇醫療專業以外的政治因素介入，包括代理商上海復星及背後的官方因素，導致政府與BNT原廠的疫苗直接採購案，產生變數與延遲。

林聿禪公布時序，在2021年鴻海/永齡基金會表達捐贈疫苗的意願後，在同年6月1日遞件申請、衛福部食藥署於6月12日即核發許可；之後，蔡英文也於6月18日邀請郭台銘創辦人在總統府會晤，盼疫苗採購事宜越快越好。

林聿禪說，期間經由政府與鴻海/永齡基金會與台積電等捐贈者共同努力就疫苗運送、保存、施打後監視等執行項目與疫苗廠商協商，並於7月11日完成合約簽訂，由此可知，政府積極處理相關事宜，絕無阻擋疫苗採購情事。

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