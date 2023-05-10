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當20年家庭主婦！她提離婚才知尪「資產上億」　18戶房產全轉走

▲▼示意圖,離婚,協議,權威,法律,書,法庭,決定,結束,家庭,正義,法官,律師（示意圖／123RF）

▲秦男趁著訴訟期間，將名下的18間商鋪轉移到前妻的女兒名下。（示意圖／123RF）

記者柯振中／綜合報導

上海市一名于姓女子與秦姓丈夫結婚近20年，期間持續擔任家庭主婦，近日向法院訴請離婚，才發現丈夫名下房產眾多、資產過億，丈夫還偷偷將房子全都過戶到前妻的女兒名下。上海青浦法院審理後判定，秦男的贈與行為無效，變更登記的房產全部轉回名下。

綜合陸媒報導，于女與秦男結婚以後，一直扮演賢內助的角色，負責擔任家庭主婦，照顧孩子、丈夫的生活大小事，打理一切家庭所需，沒有外出工作，開銷全是丈夫給予的每月生活費。

不過隨著日子過去，夫妻倆的感情愈來愈平淡，于女於是萌生了離婚的念頭，沒想到法院調查後發現，秦男近20年來經商有成，名下有數十套房屋，累積資產超過上億元。

▲▼法律示意圖。（圖／123RF）

▲于女向法院提起訴訟，才知道丈夫名下資產上億，還有數十間房產。（示意圖／123RF）

秦男得知消息，也立即向法官表示，2人感情沒有破裂，同時也出言挽回妻子，最終沒有離婚。不過經過半年左右，于女再度受不了，向法院訴請離婚，而最終也被法官准離。

不過，在訴訟的過程中，秦男偷偷將名下18間商店轉移到前妻的女兒秦小紫（化名）名下，還向法官辯稱，這些都是自己努力賺來的，妻子只是家庭主婦，沒有其他工作，且雖然轉移了18間商店，但留給他與于女所生孩子的財產更多。

法院審理後認定，雖然于女一直是擔任家庭主婦，但不影響對夫妻共同財產的共有權，因此判贈與行為無效，要求秦小紫將名下的房產變更登記回秦男名下。

判決引起廣泛討論，不少大陸網友傻眼回應，「那麼有錢妻子都還要離婚，可見這男的不咋滴」、「只是家庭主婦沒有工作，女孩真的別做全職。還是要有自己的事業」、「建議不要協議離婚，一定要起訴離婚才能知道家裡到底多少財產。」

 

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