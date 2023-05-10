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睽違4年！台東縣少棒聯隊再度勇奪小馬少棒國家代表權

▲東縣少棒聯隊再度勇奪小馬少棒國家代表權。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲東縣少棒聯隊再度勇奪小馬少棒國家代表權。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為期9天舉辦的112年TOTO盃全國少棒錦標賽，台東縣勇闖10日在台南市亞太棒球場舉行的冠軍戰，結果投打發揮，終場以16：5大勝台中市聯隊奪下冠軍，並囊獲四項個人獎項；台東縣繼108年後再拿下冠軍，將代表我國參加6月初2023年美國小馬聯盟(PONY)野馬級(11－12歲組)亞太區（菲律賓）少棒錦標賽，爭取前進美國參加世界盃資格。

台東縣政府教育處表示，TOTO盃全國少棒錦標賽事台東縣自2019年奪冠後，皆與冠軍無緣，上一次取得代表權已是4年前（2019年）由卑南國小組隊並獲得世界冠軍殊榮；台東縣聯隊自5月2日以11A:6勝地主台南市，5月4日再以14:12勝高雄市，不料，7日以3:6勝輸南投縣落入敗部，小將們越戰越勇8日在延長賽以10X:9逆轉台北市取得A組勝部冠軍後，9日四強賽再以20:8大勝花蓮縣闖進冠軍戰。

▲東縣少棒聯隊再度勇奪小馬少棒國家代表權。（圖／記者楊漢聲翻攝）

教育處表示，此次代表隊由卑南國小組隊參加，領隊曾英哲校長（卑南）、總教練連智淵（卑南）、教練陳胤澔（卑南）及新生國小張治軒、豐田國小鄭唐夫，並加入豐田、新生、紅葉、桃源國小等好手，另外，台東縣也獲得個人獎項選手與教練：打擊獎林庭安(新生國小)、打點獎賴宇豪(卑南國小)、最有價值球員王羽翔(卑南國小)、教練獎連智淵(卑南國小)。

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