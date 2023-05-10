法律系助理教授搭中捷慘死　靜宜校方哀慟：全力協助後續事宜

記者游瓊華／台中報導

台中捷運豐樂公園站附近今天中午發生建案塔吊工程車吊臂掉落砸中捷運車廂事件，吊臂直接貫穿車廂，造成1人死亡、8人受傷，死者身分曝光，是台中知名靜宜大學法律系林淑雅理教授。據悉，今天林師在靜宜沒有課，靜宜大學得知消息，師生深感震驚與不捨；校方表示，目前正積極聯繫家屬，將全力協助後續相關事宜。

▲法律系助理教授搭捷運北上遇死劫，校方哀慟「全力協助後續事宜」。（圖／民眾提供）



▲台中捷運今天遭遇工安意外，靜宜大學林姓助理教授不幸罹難。（圖／翻攝官網）



據了解，吊臂掉落後，51歲林師當場慘死掉落車底。警消人員到場後，於車廂底下發現死者，但死者血肉模糊，詳細的死亡原因，仍待相驗釐清。台中市副市長黃國榮也證實，死者為靜宜大學法律系林姓助理教授，目前已通知胞弟從嘉義北上認屍。

這起意外除了造成林師當場死亡外，還有8人受傷送醫，其中有3名傷者送到林新醫院救治，包括49歲唐姓男子左腳擦傷、68歲陳姓女子額頭撕裂傷、54歲陳姓女子左手臂腫脹，都已經出院。另外在中山醫院則有4人傷患，包括48歲吳姓男子右膝擦傷、68歲林姓男子頭部撕裂傷、以及年紀最小的小六12歲男童雙膝及右手擦傷，目前4人意識皆清楚。還有一名32歲邱姓女子送台中醫院，腰痛胸悶、意識清楚，也無大礙。