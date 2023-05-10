新店中彈惡徒身分曝光！曾持「手榴彈」跟警對峙　當蜘蛛人掛牆外

▲大安警前往新店抓槍砲犯，與嫌犯駁火。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

記者張君豪、戴若涵／新北報導

台北市大安警方10日中午12時許持拘票偵辦槍械案，到新北市新店區抓嫌犯，不料，犯嫌拒捕還對員警開槍，警方見狀也開槍回擊，歹徒腹部中彈，被緊急送醫治療，警方起獲槍枝數把，至於是否有其他違禁品仍在搜索當中，而拒捕犯嫌身分曝光，他劣跡斑斑，還曾持手榴彈與警方對峙。

據了解，該名悍匪為患有「漸凍症」的陳志明，他有多起槍砲、毒品等前科，作風向來以「不要命」著稱。2004年陳嫌因毒品犯罪在新北板橋區被警圍捕，陳嫌竟拿出手榴彈，想來個玉石俱焚，後來在妻子出面溫情喊話下才乖乖就範，陳嫌因此被關了8年。

2012年陳嫌出獄後仍從事槍、毒買賣，被北市、新北、桃園等警方逮捕多次。2021年3月再次與警在西門町街頭爆發槍戰再度被警制伏，陳嫌這次移送新北地檢署後，出示就醫證明指稱自己患有「漸凍症」，須長期接受治療，檢察官於是裁定10萬元交保，交保期間，陳又因未依規定到派出所簽到而被通緝。

▲陳志明曾持手榴彈與警方對峙。（資料圖／記者陳以昇攝）

2021年12月，陳嫌又因毒品被警方鎖定，警方攜槍重裝出隊上午7時再度攻堅，陳嫌拒捕，竟從陽台爬牆當起「蜘蛛人」逃逸，後來警方開11槍擊中他左大腿，陳嫌吊掛3樓，鮮血不斷地流，在體力不支時，警方將他拉回屋內逮捕及救治。

2022年9月底新北警方在淡水區攔檢時，又碰上陳志明拒檢，甚至倒車撞傷檳榔攤老闆娘，逼得警方連開4槍才將人逮回，如今又與大安警方駁火，腹部中彈被逮。

▲陳志明拒捕竟爬牆當起蜘蛛人。（資料圖／記者陳以昇攝）