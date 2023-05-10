三重捷運共構宅「半裸男屍」是住戶　曾與他同居男這樣說

▲警方調查，三重捷運共構宅「半裸男屍」是周姓住戶。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市三重區重新路一段上的捷運台北橋共構宅，9日傍晚6點05分許，有住戶在2樓外梯發現一具只穿內褲的半裸男屍。警方調查，7日下午3時許，社區傳出重物墜地巨響，懷疑當時就發生墜地事件，經進一步調查，死者為周姓住戶（36歲），警方後續找到已經搬走的死者前同居人吳男。吳男透露，最近周男曾透露輕生念頭，且一直都有服用藥物，全案將報請新北地檢署相驗。

昨晚6時許，共構宅有住戶發現，周男只穿著內褲、躺在大樓地下停車場車道上方露台角落，警消到場後，確認周已經死亡多時，經警方調閱監視器調查，發現7日下午3時許，社區傳出重物墜地巨響，但沒有拍到影像，也沒有人報案。

警方進一步對社區人口進行清查，發現死者是目前獨居的周姓住戶，並在屋內發現精神疾病藥物，再次調閱監視器，發現周男於7日上午9時許，獨自1人進入住家後就未再外出，當日也沒有其他人進入他家。

曾與周男同居的吳男（39歲）則表示，周男近日透露自己有輕生念頭，且一直都有服用藥物。周男母親對周男死亡無意見，全案報請新北地檢署相驗。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995