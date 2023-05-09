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「妖風」成田航班大亂！787機師親曝：「故障+宵禁」星宇真沒選擇

▲▼星宇航空台北-洛杉磯首航。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空近期因為夜宿成田機場被旅客罵爆。（圖／星宇航空提供）

記者許凱彰／綜合報導

星宇航空班機6日從桃園機場（TPE）起飛，在準備落地成田機場（NRT）時，遇到詭異怪風，跟同時間其他飛機一樣無法順利落地，隨後轉降，導致飛機延誤，JX801無法如時起飛。巧合的是，JX802在落地後發現了飛機故障，即使星宇選擇併機，經過檢修，在登機JX803後，再度發生故障，最後又遇機場宵禁， 一連串事件才導致事件難以收拾。

事件導致302名旅客不得不夜宿東京成田機場，許多旅客將過程PO上網引發討論，而董事長張國煒也連夜飛往現場親自致歉，並承諾做「來回全額退費」，創下航空業界首次來回全程都退票的紀錄。

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擁有20多年飛行經歷的現任越南航空波音787機師，同時也是知名YouTuber型男機長瘋狂詹姆士（粉絲稱大佬）簡述一連3個事件，讓星宇航空「沒辦法」：
1.JX800 2次Wind Shear Waring 因此轉降，致原機組超時，JX801無法飛回。
2.松山出發機組員，由於黃金周及公司協調臨時不順，導致沿路大延誤，最後卡在成田關外。
3.JX802故障排除後，JX803、JX801關艙門後二次故障，導致無法在宵禁前起飛，JX802、JX803組員超時。

▲▼星宇航空之外，多個航空的班機也都降落失敗。（圖／翻攝YouTube「Love Flight Jack」）

▲不只星宇航空，多個航空班機也都因為成田機場天候因素降落失敗。（圖／翻攝YouTube「Love Flight Jack」）

他提到，並非是星宇A350機師操作出現問題，而是JX800在800呎準備進場時wind shear warning（空中風切警示）響了，所以選擇重飛，第二次進場時同樣wind shear warning（空中風切警示）再次響起，才選擇轉降備降機場－名古屋機場（NGO）。

在其中值得一提的是，根據國際民航法最大工時是14小時，只要轉降，機組員工時一定會出現問題。據了解，星宇航空其實在中午第一時間知道轉降名古屋時，就派了機組員下午到松山機場（TSA）搭乘全日空ANA飛羽田機場（NHD），而不是晚上才派遣。

救援組員到達羽田機場後，驅車前往成田機場，又因為日本黃金周，路上大塞車，原本一小時的路程塞車到2個小時才抵達，組員也被卡在外面，遲遲無法進到裡面。

▲▼星宇航空,STARLUX Airlines。（圖／路透）

▲星宇航空因為故障檢修+宵禁問題，導致飛機無法順利起飛。（圖／路透）

大佬表示，問題就出在JX802落地後飛機故障，經過修理後，以為修復完成，讓302位乘客原機+併機的旅客登機JX803後，在關艙門後，「訊號異常」，飛機就繼續維修，時間也持續延長，修到了最後JX802、JX803的組員也超時。

他接著說到，宵禁起飛可能是溝通上的錯誤，以往遇到宵禁幾乎沒遇過可以通融起飛，除非地勤亮出特殊許可，才准宵禁起飛。整件事情問題出一連串的連續事件，成田機場在宵禁無法起降，同時也沒有移民官，到場救援的2個機組員無法出關、機上的乘客無法入關，JX802、JX803又超時，才讓狀況發生。

▲星宇航空慘遭炎上，787機長親曝實際狀況。（圖／STARLUX Airlines）。（圖／STARLUX Airlines）

▲星宇航空慘遭炎上，787機長親曝實際狀況。（圖／STARLUX Airlines）

遇到飛機故障+宵禁，「沒有人知道會修多久」，所以大佬坦言，最後讓旅客夜宿成田機場，星宇在這個時候真的沒辦法，連JX803的組員也跟旅客一樣住在機場。

對於有些人問到，為什麼不會出現在華航跟長榮上，不是因為備用飛機多，是因為兩大國航安排組員飛東京都是「過夜班」，去回是不同的組員，比較沒有所謂工時的問題。

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