剛辦完離婚！39歲男持刀「追砍小8歲前妻」...恐怖畫面曝

▲現場血跡斑斑。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

大陸廣東浮雲一名男子8日下午持刀刺傷小8歲的前妻，據悉2人才剛辦完離婚手續，警方獲報後立刻前往現場將男子逮捕，目前案件正進一步偵辦當中。

綜合陸媒報導，事發於8日下午4時許，廣東省雲浮市新興縣民政局附近，一名男子持刀追砍一名女子致其受傷，新興縣民政局附近一名店家表示，當時在店裡聽到外面街上有吵鬧聲，沒多久就聽到了救護車過來的聲音，隨後就聽說發生傷人事件，但並未出門查看。

警方通報顯示，2023年5月8日下午4時許，新興縣新城鎮黃塘路段發生一宗持刀傷人案件，造成1人受傷。案發後，新興縣公安局迅速派員趕赴現場處置，將一名39歲的莫姓男子當場逮捕，傷者是31歲的孟姓女子，她經送醫救治後，目前沒生命危險。案發時莫某、孟某兩人剛辦完離婚手續並發生爭執。目前，案件正在進一步偵辦中。

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