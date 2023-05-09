三重民宅1樓突竄火冒濃煙！鄰居嚇壞狂奔往外衝…警消急救援

美國南卡羅萊納州有一位女飼主家裡飼養2隻可愛的黃金獵犬「查理(Charlie)」和「道格(Doug)」。這天女飼主將撞見的暖心一幕分享出來，隔壁的94歲鄰居經常會到庭院報到，默默靠近圍欄，等到2隻狗狗靠近時將準備好的點心餵給牠們，每天都來跟狗狗們互動已經成為他的日常之一。