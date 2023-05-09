三重民宅1樓突竄火冒濃煙！鄰居嚇壞狂奔往外衝…警消急救援

▲ 三重民宅9日上午10時30分發生火警 。（圖／記者戴上容翻攝）
記者戴上容／新北報導
新北市三重區新興路28巷一棟4層樓建築，9日上午10時30分1樓倉庫突然冒出濃煙，由於該地在住宅區內，引起許多人圍觀，有民眾甚至嚇壞趕緊往外衝逃命；警消獲報後派出5個分隊前往救援，到場後緊急切開鐵門滅火，目前無人受傷，詳細事發情形仍待調查。
第三大隊大隊長陳志德呼籲，室內住宅或使用空間應加裝住警器，能於火災發生第一時間預警動作，提醒民眾把握初期滅火及黃金避難逃生時間，保障民眾生命財產安全。
▲ 三重民宅9日上午10時30分發生火警 。（圖／記者戴上容翻攝）
記者戴上容／新北報導
新北市三重區新興路28巷一棟4層樓建築，9日上午10時30分1樓倉庫突然冒出濃煙，由於該地在住宅區內，引起許多人圍觀，有民眾甚至嚇壞趕緊往外衝逃命；警消獲報後派出5個分隊前往救援，到場後緊急切開鐵門滅火，目前無人受傷，詳細事發情形仍待調查。
第三大隊大隊長陳志德呼籲，室內住宅或使用空間應加裝住警器，能於火災發生第一時間預警動作，提醒民眾把握初期滅火及黃金避難逃生時間，保障民眾生命財產安全。
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