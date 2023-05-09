女大生遭男友殺害埋屍「死刑執行完畢」！家屬激動：終於等到這天

▲21歲女大生竟慘遭男友殺害。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸江蘇省揚州市一名21歲李姓女大生在3年前失聯，經過警方調查，認為男友等人有嫌疑，便將相關人士逮捕，隨後在郊外山林中找到女大生的屍體。法院依一審和二審均判決死刑，並於7日執行，對此家屬也發聲了。

女大生的父親2022年7月12日報警，稱自己大學畢業的女兒失聯，警方縝密偵查後認為，女大生的男友洪嶠等人有重大犯案嫌疑，8月3日抓獲洪嶠、張晨光、曹澤青等犯罪嫌疑人，當日也找到女大生屍體，被掩埋於勐海縣城郊外山林中。

警方指出，犯罪嫌疑人洪嶠與張晨光、曹澤青在南京合謀，張晨光和曹澤青前往勐海縣，7月9日晚上將女大生誘騙至山林中殺害並埋屍。

▲女大生被殺害埋在山林中。（示意圖／翻攝自pixabay）

法院審理發現，洪嶠與女大生是情侶關係，長期以「國家安全部門人員」身分自居，雙方因觀念不合常爆衝突，以女友「危害國家安全」為由，出現殺人的念頭，並邀約2名友人張晨光、曹澤青，多次討論制定殺人計畫。3人選定2020年7月6日把普洱茶公園當作案地點，由洪嶠誘騙女友，同時提供資金及犯案工具，帶領張晨光、曹澤青多次演練殺人方法，並交代作案細節和定時回報的要求，一行人如計畫中成功將人殺害。

最後，法院判處洪嶠犯故意殺人罪、盜竊罪數罪並罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並處罰金1萬元人民幣；對張晨光、曹澤青分別以故意殺人罪判處死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身。

洪嶠被執行死刑的消息傳出後，女大生的父親向《奔流新聞》透露：「終於等到了這一天，女兒終於沉冤昭雪，感謝司法機關對此案作出的努力」。

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