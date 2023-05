吳釗燮呼籲紐西蘭：繼續支持台灣國際參與　加強合作因應

▲外交部長吳釗燮接受外媒專訪。(圖/外交部提供,下圖同)

記者呂晏慈/台北報導

外交部長吳釗燮近日接受外媒「紐西蘭電視台(TVNZ)」政論節目專訪,他表示,俄烏戰爭帶給台灣極大啟發,第一是全民更加堅定自我保衛的決心,第二是政府汲取烏克蘭對抗俄羅斯強大武力的不對稱戰略,第三則是我國必須持續爭取國際支持,希望紐西蘭繼續支持台灣的國際參與,深化雙方各領域的交流。

「紐西蘭電視台(TVNZ)」近日以「台灣示警紐西蘭注及中國在太平洋地區的野心(Taiwan urges NZ to invest in Pacific, warns of China's 'ambition')」為題,在該電視台黃金時段播出吳釗燮的專訪。

吳釗燮在專訪中表示,我國致力防止台海爆發戰事,因此對中國可能的軍事行動必須做好萬全準備,以打破中國可以輕易取台的幻想,對其冒進企圖產生嚇阻作用。

吳釗燮指出,俄烏戰爭帶給台灣極大啟發,第一是全民更加堅定自我保衛的決心,第二是政府汲取烏克蘭對抗俄羅斯強大武力的不對稱戰略,第三則是我國必須持續爭取國際支持。國際支持是烏克蘭得以持續抵禦外侮的重要原因,也可使台灣人民知道我們並不孤單,而更加堅定捍衛國土的決心,我國盼與理念相近國家合作,共同維持區域和平穩定。

吳釗燮也警示,中國正向全球擴張威權主義,其野心不限於台海、東海、南海,已跨越第一島鏈至太平洋,更擴及印度洋,遠至非洲。上年4月中國與索羅門群島簽署安全協議,近年與吉里巴斯加強合作等,均為在此區域擴張其影響力的具體例證。威權擴張以危害民主價值為代價,區域及全球民主國家必須正視此一嚴重問題,緊密團結,共同遏制中國野心。

吳釗燮應詢指出,中國同為台灣和紐西蘭最大的貿易夥伴,但台灣始終確保經貿利益不致危及國家整體安全。中國近年不斷挾其雄厚的經貿力量,動輒以貿易作為武器,企圖影響包括澳洲、立陶宛等國政策,該等國家已開始採取因應對策;美國及澳洲目前也正加大在太平洋地區投注心力,以降低許多區域小國對中國的依賴,同時強化與民主陣營的關係。吳呼籲紐西蘭對中國以經貿為武器提高警覺,並與澳、美、台共同合作,在太平洋地區投注更多資源,以避免區域國家成為中國經貿施壓的受害者。

針對中國以台灣與各國發展關係為藉口在台海發動軍演,吳釗燮重申,中國無權干涉台灣結交國際盟友,也無權干預各國如何與台灣交往;事實上,中國軍演是「倒果為因」,國際友人支持台灣乃源於中國對台脅迫,故中國才是問題所在,不應反歸咎於台灣和國際友人。

吳釗燮也提到,台灣被排除參與聯合國(UN)、世界衛生組織(WHO)、國際民航組織(ICAO)、聯合國氣候變化綱要公約(UNFCCC)等重要國際組織,都是因為中國刻意阻擾,對台灣人民十分不公平。面對中國打壓,台灣將持續聯合友邦及理念相近國家如紐西蘭,作出具體貢獻,也希望紐西蘭繼續支持台灣的國際參與。

吳釗燮最後強調,台紐同屬島國,均尊重原住民權益,並共享自由民主及人權法治等基本價值,近來台紐兩國雙邊關係持續加強,例如本年3月紐西蘭國會首度成立「跨黨派台灣友誼小組」(All-Party Parliamentary Group on Taiwan),意義非凡。此外,台紐兩國同為「原住民族經濟貿易合作協議」(IPETCA)創始會員國,且兩國自2013年簽定「台紐經貿合作協定」以來,雙方貿易額不斷增長。台灣向信守國際貿易規則,並有能力遵守高標準國際經貿規範,期盼紐西蘭進一步支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP),並深化雙方各領域的交流。