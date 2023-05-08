吳釗燮呼籲紐西蘭：繼續支持台灣國際參與　加強合作因應

▲外交部長吳釗燮接受外媒專訪。（圖／外交部提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

外交部長吳釗燮近日接受外媒「紐西蘭電視台（TVNZ）」政論節目專訪，他表示，俄烏戰爭帶給台灣極大啟發，第一是全民更加堅定自我保衛的決心，第二是政府汲取烏克蘭對抗俄羅斯強大武力的不對稱戰略，第三則是我國必須持續爭取國際支持，希望紐西蘭繼續支持台灣的國際參與，深化雙方各領域的交流。

「紐西蘭電視台（TVNZ）」近日以「台灣示警紐西蘭注及中國在太平洋地區的野心（Taiwan urges NZ to invest in Pacific, warns of China's 'ambition'）」為題，在該電視台黃金時段播出吳釗燮的專訪。

吳釗燮在專訪中表示，我國致力防止台海爆發戰事，因此對中國可能的軍事行動必須做好萬全準備，以打破中國可以輕易取台的幻想，對其冒進企圖產生嚇阻作用。

吳釗燮指出，俄烏戰爭帶給台灣極大啟發，第一是全民更加堅定自我保衛的決心，第二是政府汲取烏克蘭對抗俄羅斯強大武力的不對稱戰略，第三則是我國必須持續爭取國際支持。國際支持是烏克蘭得以持續抵禦外侮的重要原因，也可使台灣人民知道我們並不孤單，而更加堅定捍衛國土的決心，我國盼與理念相近國家合作，共同維持區域和平穩定。

吳釗燮也警示，中國正向全球擴張威權主義，其野心不限於台海、東海、南海，已跨越第一島鏈至太平洋，更擴及印度洋，遠至非洲。上年4月中國與索羅門群島簽署安全協議，近年與吉里巴斯加強合作等，均為在此區域擴張其影響力的具體例證。威權擴張以危害民主價值為代價，區域及全球民主國家必須正視此一嚴重問題，緊密團結，共同遏制中國野心。

吳釗燮應詢指出，中國同為台灣和紐西蘭最大的貿易夥伴，但台灣始終確保經貿利益不致危及國家整體安全。中國近年不斷挾其雄厚的經貿力量，動輒以貿易作為武器，企圖影響包括澳洲、立陶宛等國政策，該等國家已開始採取因應對策；美國及澳洲目前也正加大在太平洋地區投注心力，以降低許多區域小國對中國的依賴，同時強化與民主陣營的關係。吳呼籲紐西蘭對中國以經貿為武器提高警覺，並與澳、美、台共同合作，在太平洋地區投注更多資源，以避免區域國家成為中國經貿施壓的受害者。

針對中國以台灣與各國發展關係為藉口在台海發動軍演，吳釗燮重申，中國無權干涉台灣結交國際盟友，也無權干預各國如何與台灣交往；事實上，中國軍演是「倒果為因」，國際友人支持台灣乃源於中國對台脅迫，故中國才是問題所在，不應反歸咎於台灣和國際友人。

吳釗燮也提到，台灣被排除參與聯合國（UN）、世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等重要國際組織，都是因為中國刻意阻擾，對台灣人民十分不公平。面對中國打壓，台灣將持續聯合友邦及理念相近國家如紐西蘭，作出具體貢獻，也希望紐西蘭繼續支持台灣的國際參與。

吳釗燮最後強調，台紐同屬島國，均尊重原住民權益，並共享自由民主及人權法治等基本價值，近來台紐兩國雙邊關係持續加強，例如本年3月紐西蘭國會首度成立「跨黨派台灣友誼小組」（All-Party Parliamentary Group on Taiwan），意義非凡。此外，台紐兩國同為「原住民族經濟貿易合作協議」（IPETCA）創始會員國，且兩國自2013年簽定「台紐經貿合作協定」以來，雙方貿易額不斷增長。台灣向信守國際貿易規則，並有能力遵守高標準國際經貿規範，期盼紐西蘭進一步支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），並深化雙方各領域的交流。