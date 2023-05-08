包養2校長染指18學生！陸超淫蕩教育局長「狂睡103女教師」

▲一名畢業後開立漢服店的女學生，被指稱與王勝戰有權色交易。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

這真的是把校園當作後宮選妃了！現年56歲的大陸浙江餘姚教育局長王勝戰，在過去20年的期間，濫用職權貪汙高達人民幣3億元（約新台幣13.3億元），而飽暖思淫慾的他，直接將校園當作自己的選妃場，除了染指18名學生外，還花錢包養了2名正妹校長，境內甚至有103名女教師也慘遭王勝戰染指。中間甚至傳出有學生因為懷孕而墮胎導致不孕，結果被王勝戰用錢打發掉。

根據大陸媒體報導指出，王勝戰原本只是一名教師，後來擔任餘姚中學的校長，在任期間認真努力，甚至受封為「最受歡迎的校長」。但是自從其權勢越來越高後，王勝戰開始起心動念「賺外快」。

▲前浙江省餘姚縣教育局長王勝戰，被爆每日行程為「早上去單位醒酒，中午陪情人，晚上繼續喝酒、唱K或嫖娼」。（圖／翻攝自微博）

在餘姚縣當地共有288所學校，每間學校每天都有學生在學校餐廳用餐，而王勝戰的賺錢秘方就是操控學生餐廳的承包商、供應商，從中獲取回扣。還透過虛報食材數量、價格，以此來套取公款。在當上餘姚縣教育局長後，王勝戰甚至還插手境內學校的改建工程，從多個環節中牟取私利。根據計算，在過去20年期間，王勝戰就貪汙人民幣3億元之多，相當於每日進帳人民幣30萬元（約新台幣133萬元）。

而在賺進錢財之虞，王勝戰開始將興趣轉向女色。根據相關單位的調查，王勝戰在擔任教育局長期間，竟然透過權勢與103名女教師發生關係，還有18名女學生遭到侵犯，甚至還出錢包養了2名正妹女校長。也有人指出，王勝戰的日常就是「早上到教育局醒酒，中午挑選後宮對象來陪自己，晚上前往夜總會KTV等地方酒醉狂歡」，如果當天的陪伴對象讓自己不滿意的話，王勝戰還會額外花錢找高價的「外送茶」來陪自己。

中間甚至有消息指出，一名遭到王勝戰性侵的女學生事後意外懷孕，被王勝戰逼迫服用墮胎藥，結果該名女學生發生意外，導致終生不孕。而整起事件王勝戰就是狠砸錢財來封口，最後竟然成功的全身而退。

▲▼王勝戰被查的消息發出後，各路知情人士的爆料接踵而至。（圖／翻攝自微博）

整起事件之所以會炸開，主要是餘姚縣境內過去多次出現學生用餐品質出現問題的情況，有關單位循線一查後，就直接拉出王勝戰的貪汙手法，目前除了王勝戰正在面臨調查外，還有7名教育界的官員也因事蹟曝光而中箭落馬。

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