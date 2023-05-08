14度被當玩偶倒拎拋摔！8月男嬰「永久性腦損」　屏東惡保母下場曝

▲屏東惡保母虐嬰，8月大男嬰成「永久性腦損傷」，媽媽心碎痛哭。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福、陳韻如／屏東報導

屏東一名8個月大男嬰交給領有合格證照的蘇姓保母托育才3天，竟全身癱軟被緊急送醫，沒想到經診斷竟是腦部多處出血、視網膜出血等，最後甚至確診為「永久性腦損傷」。案經警方還原蘇女家中監視器影像，發現蘇女竟多次將男嬰當成布偶般拎起後甩回床上或軟墊上，行徑相當惡劣，屏東地檢署偵結後，將蘇女依法提起公訴，全案目前正由法院審理中。

根據起訴書，蘇女與其黃姓丈夫均有考取技術士證，是合格的托育人員，而其2022年12月11日與男嬰母親簽下托育契約，並從同年月12日起以每月1萬5750元的代價，於每周一至周五的上午7時許至下午5時起，由蘇女擔任主要照顧者。

然而，在照顧過程當中，蘇女卻對男嬰的哭泣感到煩躁、不耐，多次對男嬰施暴，直到12月14日下午，因男嬰出現四肢癱軟、抽搐等狀況，蘇女才嚇得趕緊將男嬰送醫。

不過，男嬰經診斷後，發現他腦部及視網膜嚴重出血，還有癲癇症、無意識狀況等，而腦傷也導致其左側肢體無力、水腦症、眼部及眼底出血及右腦神經「永久性」損傷。

案經檢方調查，蘇女在整個照顧過程中，似乎完全沒把男嬰當成是人，而是玩偶般瘋狂拎起甩摔，而畫面中顯示，蘇女多此以頭下腳上姿勢，將男嬰從地板抓起，拋甩、摔至洗澡用的工作平台，讓男嬰頭部撞擊平台軟墊；又或是將男嬰從34公分以上得高度甩拋回工作平台或是嬰兒床上，這可怕的影像竟多達14段。

全案近日偵結，檢方認定蘇女犯罪事實，並依重傷害罪嫌，將蘇女提起公訴，另其托育機構也遭屏東縣政府終止，全案目前正由屏東地院審理當中。