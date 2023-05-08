傳美國擬採烏克蘭模式軍援台灣　邱國正：不算軍購

▲國防部長邱國正。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

外媒《彭博》日前報導，拜登政府正準備比照軍援烏克蘭模式，首度動用總統提撥授權（Presidential Drawdown Authority），提供台灣5億美元規模的軍備，但尚不清楚具體內容。對此，國防部長邱國正8日說，這可能有彌補的作用，但沒有算在「軍購」的價位裡面；退輔會主委馮世寬則說，「真的嗎？哈哈哈，聽聽就好啦，大家心裡都有一把尺，不要讓我一個人表達我的個人意見，你們（媒體）也知道啊，只是你們不敢寫、不敢講啊」。

邱國正與馮世寬今天上午前往立法院外交及國防委員會備詢，會前接受媒體聯訪。

邱國正受訪表示，人家怎麼看我們台灣，有沒有比照烏克蘭，這些都不重要，自己要把中華民國的領土守護好，現在有很多學者專家在討論，但國防部從來不參與意見，原因是自己國家要自己解決問題。

邱國正解釋，報載的「軍售」沒有算在「軍售」裡面，大家知道現在軍售有一些武器、裝備延宕，可能會把現貨或以其他替代方式，先做一個救急的彌補，例如先把模擬器、有關的彈種送過來，有現貨來做一個取代，比照該價碼內的武器，例如5億美元以內的，都做一個提供，是這個用意。