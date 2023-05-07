解放軍山東艦結束遠海戰訓返港　陸專家：具備遠海執行任務能力

▲解放軍山東艦編隊。（圖／翻攝CCTV）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸官媒《央視》6日報導，解放軍航空母艦「山東艦」編隊連日來在台灣以東海空域開展遠海戰備訓練，演練歷時近一個月，於近日返回母港。

報導提到，山東艦航母編隊首次成體系、成規模遠赴西太平洋海域，參加了環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習，同步開展戰鬥值班、課題演練、飛行訓練，並在島鏈外與火箭軍、陸基航空兵，以及其他水面作戰編組開展聯合演練。

其間，編隊著眼戰場實際，在遠海大洋廣域機動、立體攻防，先後研習聯合搜反潛、聯合火力打擊、區域制空作戰等多個實際作戰場景，同步帶動相關海、空協同兵力參演，在實案實景中練指揮調度、驗戰術戰法。

報導最後強調，面對外軍艦機輪番偵察試探的複雜局面，編隊及時準確掌握態勢，精準高效控制兵力行動，始終做到積極應對、穩妥處置，有效提升了實戰能力。

大陸軍事專家曹衛東分析，航母編隊無論是防空、反導，或是爭奪海上的制海權，能力都比一般的幾艘驅逐艦或者是護衛艦小型的編隊的能力要大得多，「所以當山東艦能夠出島鏈、走向遠海，進行遠海的訓練，或者在遠海執行軍事任務，這就符合了解放軍當前的海軍戰略，就是近海防禦與遠海護衛。」

曹衛東更強調，航母編隊此次很顯然是執行遠海護衛的任務，「我們講山東艦自己的國產航母，自己的這種大型的水面艦艇編隊在遠海執行軍事任務的這種能力已經具備了。」