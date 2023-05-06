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毒莓果風暴擴大！　好市多：即起開放3款科克蘭冷凍莓果退貨

▲▼好市多退貨冷凍莓果。（圖／翻攝好市多官網）

▲好市多即日起開放3款效期內冷凍莓果退貨。（圖／翻攝好市多官網）

記者蕭筠／台北報導

美式賣場好市多販售的冷凍3種綜合莓、冷凍藍莓接連檢出A肝病毒，爆出食安問題，高雄市衛生局5日先是重罰業者750萬，晚間再勒令立即全面回收已售出及仍於效期內的全部科克蘭冷凍莓果類產品。對此，好市多也於官網發出最新召回公告，表示即日起接受3款仍在效期內的科克蘭冷凍草莓、藍莓及3種綜合莓商品之相關退貨及退款。

好市多於官網最發出新公告，「配合衛生主管機關要求，本公司自即日起接受會員就仍在效期內之#692290Kirkland Signature科克蘭冷凍草莓、#722573Kirkland Signature科克蘭冷凍藍莓、#1010589Kirkland Signature科克蘭冷凍3種綜合莓等3項商品之相關退貨及退款。」若持有上述商品請攜帶商品和及會員卡至鄰近好市多賣場辦理退貨作業。

另，針對高雄市衛生局大動作開鑿，好市多6日深夜也作出最新回應表示：「根據衛生主管機關的公告，我國從今年3月份開始因國際通報對進口的莓果產品進行A型肝炎檢驗，然而，此次高雄市衛生局命令召回Kirkland Signature 科克蘭冷凍草莓、Kirkland Signature 科克蘭冷凍藍莓和Kirkland Signature 科克蘭冷凍3種綜合莓產品，這些產品在國內已經販售了很長一段時間，在今年3月之前，國內也沒有出現因為食用相關產品導致感染A型肝炎的確症病例，消費大眾應無需恐慌。」

業者強調：「本公司一向重視企業責任，以遵守法律法規並照顧會員權益為營運宗旨。」也將遵照相關主管機關之要求，全力配合高雄市政府採行必要的管制措施，儘快回收有效期內的相關產品。

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