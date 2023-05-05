首宗盜版黑吃黑！高手開發APP賤賣800　經典影音看到飽侵權18億

▲▼一名林姓電腦工程師研發出APP，可看清全世界節日，市值侵權逾18億元。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

宜蘭市40歲林姓男子是電腦工程師，基於興趣開發出一套APP，在手機下載後，可從非法機上盒盜取所有看得到的節目，而且畫質清晰，不輸原版，可說是盜版中的盜版，驚動台灣業者和日本業者跨海求助，林嫌研發的APP僅賣800元，賣出2千款，獲利160萬元，侵權市值卻高達18億1千萬元，連保二總隊也不得不讚嘆是電腦奇才，日前前往宜蘭逮捕4人並移送地檢署，後來都以5萬元交保。

保二總隊刑警大隊偵二隊去年9月獲報，有一款APP私下在市面流通，該APP只適用安卓系統，手機下載後，可看到台灣所有電視台節目、球賽，甚至連日本電視節目都有，以前消費者是購買非法機上盒觀看全球節目，但這套設備相當先進，是向非法機上盒盜取而來，可說是盜版中的盜版，林嫌落網時坦承犯行，對於研發成果只淡淡的說「這沒啥困難」。

保二跟蒐半年，好不容易得知開發這套APP的林姓主嫌住處，3月前往宜蘭逮捕林嫌等4人，查扣伺服器主機、筆記型電腦、NAS主機、網路硬碟伺服器、軟路由器、電視盒（各家廠牌）、SWITCH主機、UPS（不斷電）系統、電磁紀錄、犯嫌手機等共62件。

林嫌研發後，其他3人負責推銷，從去年3月開始私下販賣，下載只要800元，至今只賣出2千套，獲利160萬元，卻大大侵害業者權益，粗估損失18億1千萬元。

這次有東森電視公司、超級傳播公司、中天電視公司、非凡傳播公司、八大電視公司、聯利媒體公司、緯來電視網公司、三立電視公司、壹傳媒電視廣播公司、年代網際事業公司、民間全民電視公司、新加坡商全球紀實台灣分公司、高點傳媒公司、優視傳播公司及台灣優視媒體科技公司等15家，以及日本TBS、FUJI TV、NTV、WOWOW、TV Asahi等5大電視台，並委任「中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會」及日本「一般社團法人內容產品海外流通促進機（CODA）提告。

保二總隊表示，保護智慧財產權一直是努力不懈的任務，打擊新興非法OTT犯罪更是不遺餘力，希望藉此次查獲遏阻犯罪集團的不法，更對貪小便宜以非法方式收視的用戶有所警惕，本案犯嫌依違反著作權法移送宜蘭地檢署偵辦。